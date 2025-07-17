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Які країни погодились оплатити зброю США для Україні: відповідь Держдепартаменту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Які країни погодились оплатити зброю США для Україні: відповідь Держдепартаменту
У Держдепі відмовилися назвати країни, які готові купувати у США зброю
фото із відкритих джерел

У Держдепі відмовилися розкрити, які країни погодились оплатити зброю США Україні

Офіційний представник Держдепартаменту США Теммі Брюс відмовилася перерахувати країни Європи, які згодні купувати американське озброєння для України. Про це пише «Главком» із послання на трансляцію брифінгу Держдепартаменту США для преси.

«Я не обговорюватиму, про що ми можемо чи не можемо вести переговори чи дипломатичні дискусії. Безперечно, я далека від можливості обговорювати, про що може говорити керівництво НАТО», – заявила на брифінгу речниця Держдепу.

Раніше про відмову брати участь в ініціативі президента США Дональда Трампа щодо фінансування постачання зброї Києву заявили Італія, Франція, Угорщина та Чехія. Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада та Фінляндія висловили готовність.

До слова, Італія не приєднається до ініціативи щодо закупівлі європейськими країнами американської зброї для України. 

Нагадаємо, 14 липня Трамп оголосив про нову схему постачання зброї Україні: європейські країни поставлятимуть озброєння американського виробництва Києву, а США потім заповнять їхні запаси. До ініціативи приєдналися Німеччина та Норвегія – вони поставлять Україні системи Patriot. Генсек НАТО Марк Рютте серед потенційних постачальників назвав також Канаду та країни Північної Європи. За даними Reuters, деякі з країн ЄС дізналися про свою участь лише після оголошення. 

Від участі відмовилася Чехія. За інформацією Politico, також до ініціативи не приєднається Франція, яка виступає за створення в Європі власної оборонно-промислової бази. Також видання пов'язує відмову Парижа від участі з його планами збільшити оборонні витрати, що ускладнюються високими дефіцитом бюджету та держборгом.

Пізніше стало відомо, що ракети для комплексів ППО Patriot вже постачаються до України в рамках нової угоди, заявив президент США Дональд Трамп журналістам на авіабазі Ендрюс.  Утім, уряд Німеччини спростував заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші зенітні ракетні комплекси Patriot відправилися з ФРН в Україну. 

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Теги: Марк Рютте переговори озброєння фінансування Норвегія Угорщина Данія Фінляндія Італія Нідерланди Франція Чехія Дональд Трамп Канада Німеччина Швеція

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