Постпред США при НАТО розповів про наступний крок Трампа, щоб закінчити війну

Вітакер: Росії просто потрібно припинити цю війну. Вони не виграють її на полі бою

«Тож нам просто потрібно припинити цю війну. І я думаю, що ці санкції – наступний крок», – сказав Вітакер

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну. Про це він сказав в ефірі Bloomberg TV, передає «Главком».

«Президент Трамп створює умови, в яких Росія сяде за стіл переговорів і вестиме переговори про припинення вогню, бо це те, що необхідно для припинення вбивств. І я думаю, що вторинні санкції та тарифи проти тих, хто платить за цю війну, таких як Китай, Індія та Бразилія, купуючи нафту, яку видобуває Росія, - це очевидний наступний крок, щоб спробувати завершити цю війну», – каже він.

Метью Вітакер підкреслив, що Трамп вже згадував про те, як Росія дуже добре вміє уникати санкцій. Проте він каже, що вторинні санкції справді вдарять по Росії там, де це важливо, а саме по її основному джерелу доходу, яким є продаж нафти для інших країн.

«І тому президент Трамп, знаєте, розігрує цю карту, якщо Росія не зможе домовитися про припинення вогню. Але водночас, знаєте, Росії просто потрібно припинити цю війну. Вони не виграють її на полі бою. Вони отримують незначні, якщо взагалі отримують, здобутки. Тож нам просто потрібно припинити цю війну. І я думаю, що ці санкції – наступний крок», – додав Вітакер.

Нагадаємо, заступниця прес-секретаря Державного департаменту США Міньйон Г'юстон заявила, що США хочуть і надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб домогтися миру.

29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

До слова, перед закінченням дедлайну, спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Російську Федерацію.

Як вже повідомлялось, президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він подякував йому за рішучість завершити війну й тиск на Росію.