«Спецоперація» Путіна, розрахована на три дні, триває вже четвертий рік

Оскільки режим Путіна почав проявляти ознаки слабкості, то країни Заходу можуть забезпечити справедливий мир для України

Фінансові можливості очільника Кремля Володимира Путіна вести війну в Україні зменшуються, адже продажі нафти, так званого «чорного золота», яка дозволяє утримувати його армію, стрімко падають. Про це, як повідомляє «Главком», пише військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон для видання Telegraph.

Багато хто припускає, зазначає він, що Європа знову переживає момент 1939 року, коли новий сучасний Гітлер готується до маршу на Схід, а європейські країни у військовому та соціальному планах не готові протистояти путінським силам.

Але так само ймовірно, що Росія наразі перебуває у моменті 1934 року, коли радянського політика і революціонера-більшовика Сергія Кірова було застрелено. Це дало привід Йосипу Сталіну розпочати «чистки партійних лав», які переросли у масштабні репресії.

«Паралелі з сьогоденням зрозумілі. Майже 2 роки тому Євген Пригожин, російський лідер найманців та близький соратник Путіна, загадково загинув після спроби протистояти російському президенту», – пише експерт, згадавши й низку смертей посадовців та олігархів, близьких до Кремля.

Геміш де Бреттон-Гордон констатує, що нинішня «система», у якій відсутнє верховенство закону, не здатне розумно розв'язувати питання корупції й для забезпечення влади використовується бандитизм у його чистому вигляді.

В умовах цього експерт пропонує подивитися на поточну ситуацію в Україні, де «триденна спецоперація» президента Путіна йде вже четвертий рік з більш ніж мільйоном жертв та збільшенням зі швидкістю 1000 осіб на день.

Відмова Путіна проханню аятоли щодо допомоги від натиску США на ядерну програму Ірану є вірною ознакою того, що Росія повністю зациклена на війні в Україні.

Оскільки московський режим почав тріщати, то зараз, безперечно, настав час для Заходу забезпечити справедливий мир для України, вважає військовий експерт. На його думку, президент США Дональд Трамп, стурбований можливістю отримати Нобелівську премію миру, навряд чи поставить під загрозу свої шанси та втрутиться у конфлікт. Натомість більшість європейських країн, включаючи Велику Британію, знову почали грати в велику партійну політику й створивши європейський військовий альянс, зможуть переконати Путіна у тому, що мир є єдиним варіантом для України.

Нагадаємо, різке зростання цін на продукти та нестача робочої сили посилюють інфляцію в Росії, ставлячи під загрозу стійкість економіки Путіна.

Також «Главком» писав, що Володимир Путін підписав указ, який дозволяє іноземцям служити в армії Росії. Таким чином громадяни інших країн, що проходять службу в російській армії в період мобілізації, не зможуть припинити службу до її завершення.