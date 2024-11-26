До НАТО попросилася острівна держава, територія якої частково окупована – ЗМІ

Президент США Джо Байден і президент Кіпру Нікос Христодулідес під час зустрічі в Білому домі у Вашингтоні 30 жовтня

Кіпр звернувся до США з трьома стратегічними проханнями

Президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс під час зустрічі з очільником США Джо Байденом представив теоретичні і практичні аспекти потенційної майбутньої інтеграції Кіпру в НАТО. Про це інформує Kathimerini, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, пропозиція президента Кіпру містить детальний і довгостроковий підхід і вже отримала позитивну відповідь з Вашингтона. Зокрема, радник з питань національної безпеки Джейк Салліван назвав її «безпрограшною», підкресливши значні можливості, які може створити такий розвиток подій.

Крім того, після візиту до Вашингтона Хрістодулідіс також обговорив план з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Бухаресті під час саміту Європейського політичного співтовариства.

«Ключовою метою плану є інституціоналізація відносин Кіпру з НАТО шляхом участі в організації, яка розглядається як сходинка до повноправного членства. Однак цей крок залежить від низки передумов, серед яких прогрес у розв'язанні кіпрської проблеми і поліпшення відносин між ЄС і Туреччиною. Позитивні результати в цих сферах можуть відкрити значні переваги для Анкари, такі як доступ до європейських організацій та ресурсів – перспектива, якій наразі перешкоджає вето Кіпру. Успіх цієї ініціативи вимагатиме багаторівневої міжнародної співпраці, яку Республіка Кіпр готова підтримати», – йдеться у повідомленні.

Водночас Кіпр звернувся до США ще з трьома стратегічними проханнями, спрямованими на підтримку його потенційних прагнень щодо вступу до НАТО. Йдеться про:

довгострокове зняття збройового ембарго;

збільшення кількості навчальних місць для офіцерів Національної гвардії у військових академіях США;

допомогу США у модернізації військового потенціалу відповідно до стандартів НАТО.

«Уряд Кіпру повністю усвідомлює значні виклики і сильну опозицію, з якими він може зіткнутися як всередині країни, так і на міжнародному рівні, прагнучи до потенційного членства в НАТО. Проте офіційні особи у Вашингтоні і Нікосії погоджуються з тим, що початок цієї дискусії – подолання давніх табу – є важливим кроком уперед», – додали у виданні.

Де-факто, острів Кіпр розділений на дві частини: 59% контролюється владою Республіки Кіпр (в основному, населеною греками), інша частина – Турецькою Республікою Північного Кіпру (населена турками), яка займає близько 36% території острова. Республіка визнана лише Туреччиною, міжнародна спільнота вважає цю територію окупованою Туреччиною. Інші 4% території острова є буферною зоною під контролем миротворчих сил ООН. Туреччина доєдналася до НАТО ще у 1952 році, а у 1974 році – вторглася на Кіпр, утворивши Республіку.

До слова, під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО члени ухвалили резолюцію, в якій закликають країни коаліції якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу. «Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу наростити політичні й практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошеннята якомога швидше стати 33-м членом НАТО», – йдеться у резолюції. Крім цього, автори також указують на необхідність наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України.