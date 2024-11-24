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Ердоган поговорив із Путіним: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ердоган поговорив із Путіним: що відомо
Сторони обговорили «ряд міжнародних тем», інформує Кремль, але не конкретизує, про що саме йшлося
фото з відкритих джерел

Президент Туреччини зазначив, що офіційна Анкара продовжить сприяти мирним процесам

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном з главою РФ Володимиром Путіним. За даними ЗМІ, далі він зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це повідомляють Anadolu та A Haber.

Зазначається, що Ердоган та Путін обговорювали двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання. Зокрема, розширення обсягу торгівлі між країнами.

Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить сприяти мирним процесам. Більше подробиць адміністрація турецького президента не надала.

Водночас A Haber пише, що 25 листопада до Туреччини після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом прибуде генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Очікується, що Ердоган та Рютте обговорять діяльність курдської організації YPG/PKK у Сирії та посередницьку роль Туреччини в російсько-українській війні.

Далі генсек НАТО, за даними A Haber, вирушить до Греції, де зустрінеться прем’єр-міністром країни Кіріакосом Міцотакісом.

Нагадаємо, перед самітом G20 інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що Ердоган планує висунути пропозицію про заморожування російсько-української війни. Писали, що як поступку росії Ердоган пропонуватиме відкласти дискусії щодо приєднання України до НАТО принаймні на 10 років.

Речник російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Росія не приймає варіант завершення війни проти України шляхом замороження лінії фронту.

У липні Ердоган під час зустрічі з Путіним казав, що його Туреччина готова створити основу для угоди про припинення війни між Москвою та Києвом.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив з Путіним і закликав його розпочати переговори з Україною для досягнення «справедливого та тривалого миру». Це була їхня перша розмова за два роки.

Раніше стало відомо, що телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним була узгоджена з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Теги: Туреччина росія путін Анкара Дмитро Пєсков Марк Рютте

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