Туреччина розгорнула в Егейському морі військові кораблі через непорозуміння

Присутність турецьких військових кораблів спонукала Грецію відправити військові кораблі для моніторингу ситуації

Туреччина розгорнула чотири фрегати в південній частині Егейського моря поблизу проток Касос і Карпатос. Про це повідомляє Ekathimerini.

Кораблі військово-морських сил Туреччини були на навчаннях Mavi Balina, коли отримали наказ перевірити інформацію про те, що італійський корабель Ievoli Relume проводить дослідження в цій частині Егейського моря. Цей крок спантеличив грецьку владу, оскільки італійське судно залишалося на північ від Криту і далеко від місця розгортання турецьких кораблів. Італійське судно опинилося в центрі 40-годинної кризи в липні минулого року біля Касосу.

Присутність турецьких військово-морських сил спонукала Грецію відстежувати ситуацію за допомогою канонерського човна і фрегата, що знаходилися неподалік, хоча вони не наближалися до турецьких кораблів. Кризу було швидко врегульовано дипломатичними каналами, і турецькі кораблі залишили цей район пізніше того ж дня.

Свідченням посиленої реакції Туреччини стали чотири порушення грецького повітряного простору в південно-східній частині Егейського моря морським патрульним літаком CN-235, безпілотним літальним апаратом і двома гелікоптерами, які брали участь у турецьких військових навчаннях.

Як зазначає ЗМІ, надмірна реакція Туреччини підкреслює її чутливість до будь-якої діяльності або дискусій, пов'язаних зі Східним Середземномор'ям. Туреччина заявляє про територіальні суперечки в Егейському морі, відстоюючи свої права в Східному Середземномор'ї.

Зокрема, Греція встановила виключну економічну зону з Єгиптом в районі на південь від островів Касос і Карпатос, що відповідає міжнародному праву і морському праву. Туреччина, однак, претендує на вплив на основі спірного і юридично сумнівного меморандуму між Туреччиною і Лівією.

Нагадаємо, Туреччина продовжує активно нарощувати внутрішнє виробництво нафти та газу, прагнучи скоротити залежність від імпорту та зміцнити енергетичну безпеку.

До слова, Туреччина готується прийняти новий закон проти іноземного впливу. Bloomberg зазначає, що це викликає побоювання серед громадських активістів через ризик його застосування для придушення інакодумства.