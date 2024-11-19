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Ердоган пропонує НАТО розглянути зміну ядерної доктрини Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ердоган пропонує НАТО розглянути зміну ядерної доктрини Росії
Ердоган запропонував альянсу на офіційному рівні оцінити крок Росії
фото з відкритих джерел

Турецький президент пов'язує рішення оновити ядерну доктрину з поганим ставленням Заходу до РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що НАТО необхідно розглянути зміну ядерної доктрини Російської Федерації. Про це повідомляє Milliyet.

Турецький президент зазначив, що війна із застосуванням ядерної зброї не може мати позитивного боку. Ердоган вважає, що рішення Росії оновити свою ядерну доктрину – це нібито захід у відповідь на ставлення до неї самої.

«Цей крок Росії має бути розглянутий офіційними особами НАТО, цей крок має бути оцінений. Насамперед у Росії є можливість захистити себе, вона має заходи щодо захисту, вона має їх вжити. Так само і ми, як країна НАТО, повинні захищати себе та вживати заходів для свого захисту», – каже він.

Очільник Туреччини також висловив сподівання, що вдасться якнайшвидше досягти припинення вогню між Україною та Росією та забезпечити мир.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 19 листопада підписав указ про внесення змін до основ політики Росії у сфері ядерного стримування, зокрема в ядерній доктрині. У документі зазначено зовнішні чинники, які будуть розцінюватися як агресія проти країни. У рамках документа припускається, що російська сторона готова розпочати ядерне стримування для нейтралізації загроз.

Як повідомлялося, уряд США не має наміру змінювати свою політику і відповідати на рішення влади РФ про оновлення ядерної доктрини.

До слова, новина про оновлення Путіним ядерної доктрини Росії сколихнула світові ринки, а основні індекси відреагували падінням. 

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Теги: НАТО Реджеп Таїп Ердоган Туреччина росія ядерна зброя

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