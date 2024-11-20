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Туреччина вводить нове правило у ресторанах, яке сподобається відвідувачам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина вводить нове правило у ресторанах, яке сподобається відвідувачам
Туреччина змінює правила для закладів громадського харчування
фото із відкритих джерел

QR-коди стануть обов'язковим елементом для всіх закладів громадського харчування

З наступного року в Туреччині набудуть чинності нові правила, спрямовані на підвищення прозорості та контролю якості у сфері громадського харчування. Про це пише Haber Ekspres.

З 2025 року відвідувачі кафе та ресторанів зможуть швидко та легко отримати інформацію про кожен заклад за допомогою спеціального QR-коду, який буде доступний у кожному ресторані. Достатньо буде відсканувати код через мобільний додаток Tarım Cebimde, і користувачеві відкриється повна інформація про об'єкт: його назва, адреса та дата останньої перевірки контролюючими органами.

Впровадження QR-кодів має кілька важливих цілей. Як передбачається, це дозволить посилити контроль за продовольчою безпекою у країні, знижуючи ймовірність санітарних порушень.

Гості закладів зможуть дізнаватися, коли було проведено останню перевірку і чи її пройшли успішно. Таким чином, уряд Туреччини прагне підвищити якість послуг і зробити сектор громадського харчування більш прозорим для споживачів.

Крім того, ініціатива щодо впровадження QR-кодів спрямована на покращення сервісу та створення комфортних умов для громадян та туристів. Це нововведення має сприяти зміцненню довіри до місцевих кафе та ресторанів, що, у свою чергу, вплине на позитивний імідж Туреччини як країни туристичної спрямованості.

Очікується, що QR-коди стануть обов'язковим елементом для всіх закладів громадського харчування, від кафе та ресторанів до дрібних закусочних та вуличних кіосків, що забезпечить рівномірний рівень контролю та відповідальності у цій сфері.

Таке нововведення є частиною широкої програми Туреччини щодо забезпечення продовольчої безпеки, де країна активно використовує сучасні технології для досягнення цих цілей.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року на всій території Туреччини набули чинності нові правила для кафе та ресторанів щодо відображення цін. Від ресторанів, кафе, пекарень та інших об'єктів громадського харчування потрібно розміщувати прайс-листи на видному місці біля входів та столів. Ця постанова була ініційована Міністерством Торгівлі у відповідь на скарги на «приховані суми» у рахунках. Ініціатива спрямована на захист прав споживачів та просування прозорої практики ціноутворення.

До слова, Туреччина готується прийняти новий закон проти іноземного впливу, і це викликає побоювання серед громадських активістів через ризик його застосування для придушення інакодумства.

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Теги: Туреччина технології ресторан харчування правила

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