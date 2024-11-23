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Екснардеп Парасюк звернувся до президента із вимогою

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Екснардеп Парасюк звернувся до президента із вимогою
Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Парасюк долучився до ЗСУ й пішов на фронт
фото з відкритих джерел

«Навіть якщо Трамп щось скаже, кінцеве рішення ухвалювати будемо ми: чи підемо ми на ці перемовини, чи не підемо»

Домовитися з Путіним неможливо, тож президент Волоимир Зеленський повинен мати план дій на випадок, якщо Україну примушуватимуть до переговорів. Таку думку в інтерв’ю hromadske висловив активіст Революції гідності, ексдепутат, а нині військовослужбовець Володимир Парасюк.

«Коли мені говорять зараз про якісь перемовини, у мене таке відчуття, що деякі люди думають, ніби ми – ще один штат США. Та ми Україна, незалежна суверенна держава. Навіть якщо Трамп щось скаже, кінцеве рішення ухвалювати будемо ми: чи підемо ми на ці перемовини, чи не підемо», – сказав Парасюк.

Екснардеп також звернувся із вимогою до президента Зеленського.

«І я вимагаю від нашого президента, верховного головнокомандувача, щоб він нам розказав два плани: як ми будемо діяти, якщо нас примушуватимуть до переговорів? Чи будемо погоджуватись, чи відмовлятися? Якщо ми будемо відмовлятися – перше, друге, третє. І якщо ми погоджуємося – перше, друге, третє. Уже скажіть нам. Тому що геополітичні зміни у світі все ж таки будуть. Вони вже відбуваються», – пояснив свою позицію екснардеп.

Нагадаємо, Reuters повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії. 

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, проте він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей. 

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.

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Теги: путін держава Володимир Зеленський Володимир Парасюк Україна Еммануель Макрон президент диктатор

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