Радник Трампа зробив скандальну заяву про Крим та мир в Україні

Трамп постійно заявляв, що його пріоритетом є припинення війни та зупинка виснаження ресурсів США

Зеленський має забути про Крим

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру у війні в Україні, а не на поверненні окупованих територій. Про це повідомляє ВВС з посиланням на старшого радника Трампа, стратега Республіканської партії Брайана Ланзу.

За словами Ланзи, Білий дім попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію «реалістичного бачення миру».

«І якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: ну, ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний», – сказав Ланза.

Як пише ВВС, Трамп постійно заявляв, що його пріоритетом є припинення війни та зупинка виснаження ресурсів США. Опоненти звинуватили його в прихильності до російського правителя Володимира Путіна і заявили, що його підхід до війни означає капітуляцію для України та поставить під загрозу всю Європу.

«Коли Зеленський каже, що бойові дії припиняться тільки після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, робіть це самі», – заявив Брайан Ланза.

За словами Ланзи, він надзвичайно поважає український народ, але пріоритетом США є «мир і припинення вбивств».

«Те, що ми збираємося сказати Україні, – що ви бачите як реалістичне бачення миру? Це не бачення перемоги, але це бачення миру. І давайте почнемо щиру розмову», – пояснив радник Трампа.

Нагадаємо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій».

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.