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МЗС Туреччини передбачає «нову ситуацію» у війні в Україні у 2025 році

Катерина Іванова
glavcom.ua
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МЗС Туреччини передбачає «нову ситуацію» у війні в Україні у 2025 році
За словами політика, пошуки дотику між Росією та Україною тривають і «жодна сторона не хоче виглядати програшною в цьому процесі»
фото з відкритих джерел

Міністр: Справедливе вирішення війни має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що не виключає появу «нової ситуації» у війні в Україні. Зміни можуть статися вже у 2025 році. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Голова МЗС зауважив, що «втома з обох сторін може призвести до появи нової ситуації у 2025 році».

«Ми побачимо ситуацію», – констатував Фідан. За його словами, пошуки дотику між Росією та Україною тривають і «жодна сторона не хоче виглядати програшною в цьому процесі».

Водночас міністр додав, що «справедливе вирішення війни має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України».

У той же час Туреччина розпочала підготовку до прийому російського диктатора Володимира Путіна в Анкарі. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на дипломатичне джерело. Однак дати візиту наразі не погоджено.

Нагадаємо, Путін та Ердоган під час переговорів на полях саміту БРІКС. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 25 жовтня заявив, що під час переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним нібито побачив бажання російської сторони здійснити обміни військовополоненими з Україною. Як пишуть турецькі ЗМІ, також сторони обговорили створення нових АЕС та газового хаба у Туреччині.

Раніше повідомлялося, що Ердоган і Путін на зустрічі на полях саміту БРІКСу Казані обмінялися думками щодо війни та ескалації напруженості у близькосхідному регіоні.

Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини зокрема повідомив: «Під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, хід українсько-російської війни, напади Ізраїлю, що поширюються в регіоні, а також регіональні та глобальні проблеми», – зазначили в директораті.

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Теги: Туреччина міністр окуповані території війна

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