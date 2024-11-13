Стало відомо, про що говорили Байден і Трамп під час зустрічі

Сьогодні, 13 листопада, президент США Джо Байден прийняв у Білому домі переможця виборів Дональда Трампа

Послідовна підтримка України у її протистоянні російській агресії, а також посилення європейських союзників відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів та запобігає втягуванню Америки в нову війну. Як повідомив радник Білого дому Джейк Салліван, таку позицію висловив президент США Джо Байден під час зустрічі з переможцем виборів президента СШАДональдом Трампом. Про це передає Укрінформ.

«Президент Байден підтвердив свою позицію, що Сполучені Штати підтримують Україну на постійній основі в інтересах нашої національної безпеки», – зауважив Салліван.

Він підкреслив, що сильна і стабільна Європа, яка протистоїть агресорам і диктаторам, є «життєво важливою» умовою для того, щоби запобігти втягуванню Америки в нову війну, що вже двічі відбувалося зі США у ХХ столітті.

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, президент США Джо Байден прийняв у Білому домі переможця виборів Дональда Трампа. Ця зустріч є стандартною процедурою під час передачі влади. На ній Трамп сказав, що «політика – це важко» та подякував Байдену за плавний перехід влади.

Зазначимо, 10 листопада у США завершився підрахунок голосів на виборах президента. Дональд Трамп здобув перемогу у всіх так званих «хитких» штатах.

До слова, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.