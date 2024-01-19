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Трамп зізнався, що його пов'язує із Путіним та Сі Цзіньпіном

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Трамп зізнався, що його пов'язує із Путіним та Сі Цзіньпіном
Трамп зізнався у добрих стосунках із Путіним
фото із відкритих джерел

Дональд Трамп зізнався, що він добре ладнає із лідером Росії та Китаю 

Колишній президент США Дональд Трамп розповів про добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. В інтерв'ю Fox News він також назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «розумною і блискучою» людиною. Крім того, він назвав прекрасними свої стосунки із главою КНР Сі Цзіньпіном.

«Я ладнав із Путіним. Ви знаєте, добре ладнати з такими людьми, як Путін. У мене були переговори з головою Сі, у нас чудові стосунки», – сказав Трамп.

До цього Трамп згадав президента Росії Володимира Путіна у промові, присвяченій його перемозі в кокусі в штаті Айова. Тоді республіканець зазначив, що він міг би запобігти війні в Україні, оскільки перебуває у дуже добрих відносинах з російським лідером. Для США «це добре, а не погано», наголосив кандидат у президенти.

Нагадаємо, Експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні. Про це він заявив під час виступу перед пресою.

Експрезидент США висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він «добре знає».

«Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено…  Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко», – наголосив Трамп.

Виступаючи в Айові, Трамп заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки. Він висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії. «Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни – «Главком») ніколи не повинно було статися», – додав він.

Як повідомлялося, у мережі обговорюють червоні плями на долонях Дональда Трампа, на які журналісти та користувачі соцмереж звернули увагу нещодавно. Так, під час вітання прихильників політик помахав правою рукою і показав плями на вказівному й великому пальцях, а також на верхній частині долоні.

Користувачі соцмереж зазначили, що цих виразок не було на руках експрезидента, коли він виступав 16 січня. А вже наступного дня на долоні експрезидента помітили червоні плями.  Ексрадник Білла Клінтона Джеймс Карвілл заявив, що «це виглядає як сифіліс». Одні пишуть, що Трамп обпікся праскою чи свіжими пончиками, інші, що це кетчуп.

Читайте також: Путін чекатиме на перемогу ... свою і Трампа
Теги: путін Дональд Трамп президент переговори Сі Цзіньпін

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