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Журналісти знайшли у Трампа ознаки хвороби

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Журналісти знайшли у Трампа ознаки хвороби
Поява червоних плям на долонях Трампа занепокоїла його прихильників
фото: matzav

Поява червоних плям на долонях може свідчити про проблеми зі здоров'ям у колишнього президента США 

У мережі обговорюють червоні плями на долонях Дональда Трампа, на які журналісти та користувачі соцмереж звернули увагу нещодавно. Так, під час вітання прихильників політик помахав правою рукою і показав плями на вказівному й великому пальцях, а також на верхній частині долоні. Про це пише видання Bild.

Користувачі соцмереж зазначили, що цих виразок не було на руках експрезидента, коли він виступав 16 січня. А вже наступного дня на долоні експрезидента помітили червоні плями. 

Ексрадник Білла Клінтона Джеймс Карвілл заявив, що «це виглядає як сифіліс». Одні пишуть, що Трамп обпікся праскою чи свіжими пончиками, інші, що це кетчуп.

Видання згадує інші недавні інциденти, які можуть свідчити про погане здоров’я Трампа: як він тягнув праву ногу, мав вкрай стомлений і навіть виснажений вигляд, невпевнено йшов, переплутав Барака Обаму з Джо Байденом, імена інших людей і місць, помітно втратив вагу.

Як пише видання Business Insider, доцент дерматології лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку доктор Джошуа Цайгнер назвав три можливі варіанти появи плям у Трампа. Одним із них може бути сухість рук. Цайгнер заявив, що сухість є найпоширенішою причиною виникнення пухирів і ран. Її можна отримати через погоду або від надмірного миття рук. Другий варіант має шанс на існування, адже Трамп стверджував, що є «гермофобом», тобто людиною, яка боїться мікробів.

Також він згадав гру в гольф, яку любить Трамп. Тому, за словами Цайгнера, пухирі можуть бути викликані «тертям від таких видів діяльності, як гольф, важка атлетика чи бейсбол».

Крім того, лікар назвав однією з причин сік лайма. За словами Цайгнера, сік лайма під впливом сонячного світла може спричинити хімічний опік шкіри. Цей процес ще відомий під назвою «опік «Маргаритою».

Користувачі соцмережі X (колишній Twitter) висловили низку припущень про те, що могло спричинити відповідні плями. Дехто підозрює, що у експрезидента «герпес на руках або, можливо, він нещодавно впав».

До слова, проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікувати результати виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Нагадаємо, штат Мен призупинив виключення Трампа з виборів до рішення Верховного суду. Цей американський штат не може продовжити процедуру виключення імені екпрезидента США Дональда Трампа з бюлетенів для голосування на президентських праймеріз до того моменту, поки Верховний суд США не ухвалить рішення у справі, яка розглядається в штаті Колорадо. Про це повідомляє Bloomberg. Суддя Верховного суду штату Мен, Мікаела Мерфі, відхилила 17 січня прохання Трампа про призупинення розгляду справи. Замість цього вона повернула справу держсекретарю для очікування рішення Верховного суду в справі, яке може виявитися визначальним у президентських перегонах 2024 року.

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Теги: Дональд Трамп лікар суддя важка атлетика бейсбол гольф хвороба соцмережі

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