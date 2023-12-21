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Росія конфіскує багатомільярдні активи у «недружніх» європейських країн – ЗМІ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росія конфіскує багатомільярдні активи у «недружніх» європейських країн – ЗМІ
Ця конфіскація активів стане найбільшою в новітній історії країни
фото з відкритих джерел

Європейські компанії отримають компенсацію, але в розмірі, який визначить РФ

Російський диктатор Володимир Путін підписав укази, що наділяють уряд РФ повноваженнями щодо конфіскації та примусового продажу мільярдних активів, що належать європейським енергетичним компаніям. Про це пише Politico.

Зазначається, що Кремль розпорядився створити нові російські компанії, які отримають частки в Південно-російському нафтогазовому родовищі, що в даний час належить австрійській OMV і німецькій Wintershall. Ці дві найбільші європейські енергетичні компанії, що представляють країни, які Росія вважає «недружніми», разом володіють 60-відсотковою часткою в буровому майданчику на Крайній півночі РФ.

«Хоча теоретично компанії отримають компенсацію за свої інвестиції, сума, яку вони отримають від продажу, буде визначена Росією. Цей крок знаменує собою найбільшу конфіскацію активів в новітній історії країни», – йдеться у статті.

Видання нагадало, що багато західних енергетичних компаній оголосили про свій повний відхід з Росії після початку війни, в тому числі американська Exxon Mobil і норвезька Equinor. Такі компанії як Shell, BP, TotalEnergies і Wintershall, зіткнулися з практичними труднощами при згортанні бізнесу в країні-агресорці і поверненні своїх коштів.

Нагадаємо, генеральний прокурор Німеччини Петер Франк хоче конфіскувати більше ніж 720 млн євро ($788,9 млн) російських активів. Досі країни лише заморожувала активи компаній країни-терориста.

До слова, законодавці американського Конгресу представили проєкт закону про арешт активів олігархів Росії для передачі їх у фонд відновлення України після війни. 

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Теги: росія енергетика путін Європейський союз

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