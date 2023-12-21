Росія конфіскує багатомільярдні активи у «недружніх» європейських країн – ЗМІ

Європейські компанії отримають компенсацію, але в розмірі, який визначить РФ

Російський диктатор Володимир Путін підписав укази, що наділяють уряд РФ повноваженнями щодо конфіскації та примусового продажу мільярдних активів, що належать європейським енергетичним компаніям. Про це пише Politico.

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Зазначається, що Кремль розпорядився створити нові російські компанії, які отримають частки в Південно-російському нафтогазовому родовищі, що в даний час належить австрійській OMV і німецькій Wintershall. Ці дві найбільші європейські енергетичні компанії, що представляють країни, які Росія вважає «недружніми», разом володіють 60-відсотковою часткою в буровому майданчику на Крайній півночі РФ.

«Хоча теоретично компанії отримають компенсацію за свої інвестиції, сума, яку вони отримають від продажу, буде визначена Росією. Цей крок знаменує собою найбільшу конфіскацію активів в новітній історії країни», – йдеться у статті.

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Видання нагадало, що багато західних енергетичних компаній оголосили про свій повний відхід з Росії після початку війни, в тому числі американська Exxon Mobil і норвезька Equinor. Такі компанії як Shell, BP, TotalEnergies і Wintershall, зіткнулися з практичними труднощами при згортанні бізнесу в країні-агресорці і поверненні своїх коштів.

Нагадаємо, генеральний прокурор Німеччини Петер Франк хоче конфіскувати більше ніж 720 млн євро ($788,9 млн) російських активів. Досі країни лише заморожувала активи компаній країни-терориста.

До слова, законодавці американського Конгресу представили проєкт закону про арешт активів олігархів Росії для передачі їх у фонд відновлення України після війни.