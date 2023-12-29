У 2023 році президент відзначив майже 30 тис. воїнів держнагородами (список)

Цього року держнагороди отримали майже на 5 тисяч військових менше

У 2023 році майже 12 тис. захисників нагороджено посмертно

Протягом 2023 року президент Володимир Зеленський, згідно з підрахунками «Главкома», відзначив різними державними нагородами 29 842 захисників та захисниць, які протидіють російській агресії.

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Це трохи менше ніж минулого року (тоді було нагороджено 34 тис. оборонців). Водночас збільшилася кількість нагороджених посмертно: 11 709 проти 5 451.

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Нагадаємо, Комітет з питань безпеки та оборони підтримав законопроєкт №6163 про позбавлення державних нагород всіх зрадників та колаборантів. Про це повідомив автор документа, перший заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський. 13 із 13 членів цього комітету проголосували за винесення на друге читання та прийняття в цілому цього документу.