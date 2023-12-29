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У 2023 році президент відзначив майже 30 тис. воїнів держнагородами (список)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У 2023 році президент відзначив майже 30 тис. воїнів держнагородами (список)
Цього року держнагороди отримали майже на 5 тисяч військових менше
фото з відкритих джерел

У 2023 році майже 12 тис. захисників нагороджено посмертно

Протягом 2023 року президент Володимир Зеленський, згідно з підрахунками «Главкома», відзначив різними державними нагородами 29 842 захисників та захисниць, які протидіють російській агресії.

Це трохи менше ніж минулого року (тоді було нагороджено 34 тис. оборонців). Водночас збільшилася кількість нагороджених посмертно: 11 709 проти 5 451.

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, Комітет з питань безпеки та оборони підтримав законопроєкт №6163 про позбавлення державних нагород всіх зрадників та колаборантів. Про це повідомив автор документа, перший заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський. 13 із 13 членів цього комітету проголосували за винесення на друге читання та прийняття в цілому цього документу.

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Теги: Володимир Зеленський президент державні нагороди військові

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