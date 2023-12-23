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Західна розвідка розповіла, коли Росія може атакувати країни Європи – Bild

Надія Карбунар
glavcom.ua
Західна розвідка розповіла, коли Росія може атакувати країни Європи – Bild
Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявляв про необхідність бути готовими до бойових дій проти Росії
фото з відкритих джерел

Російська влада сподівається, що колишній президент Дональд Трамп знову займе Білий дім

Росія може спробувати атакувати Європу взимку 2024/25 року, коли Сполучені Штати залишаться без лідера і не одразу будуть здатні прийти на допомогу європейським союзникам. Про це інформує видання Bild з посиланням на власне джерело, у розвідці.

Ідеться про період між звільненням з посади нинішнього президента США на початку листопада 2024 року та вступом на посаду його потенційного наступника у січні 2025 року.

За словами співробітника розвідки, російська влада сподівається, що колишній президент Дональд Трамп знову займе Білий дім, оскільки за його правління «може статися все, що завгодно».

Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявляв про необхідність бути готовими до бойових дій проти Росії.

«Зараз ми маємо близько п'яти-восьми років, за які ми повинні надолужити втрачене – як у збройних силах, у промисловості і у суспільстві», – сказав Пісторіус.

Крім того, Німеччина планує перекинути до чотири тисячі солдатів бундесверу до 2027 року.

Яцек Севера, голова Управління національної безпеки Польщі, раніше заявив, що країни НАТО на східному фланзі повинні протягом трьох років підготуватися до можливої конфронтації з Росією.

Нагадаємо, попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні, російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів. Про це повідомила в суботу, 23 грудня, газета The New York Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля, а також американських чиновників, знайомих із ситуацією.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький вказав на дві ключові фобії Кремля – це зміна режиму в Москві та розпад країни на тлі контрольованої поліцейської держави.

Також представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що мобілізація у Росії не припинялася. Натомість влада прямо не оголошує через побоювання протестів.

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Теги: влада президент Дональд Трамп Міноборони Німеччина росія розвідка

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