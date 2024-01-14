РФ вивела в море 5 великих десантних кораблів: чи є загроза для Одеси

У Путіна немає сьогодні ресурсу для того, щоб наступати на Одесу й узбережжя

Росія зараз атакує по всій лінії фронту

Росія наразі не має достатньої ресурсної бази для наступу на Одесу. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу і колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, передає «Еспресо».

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Експерт розповів, що сьогодні, 14 січня, РФ вивела у Чорне море 5 великих десантних кораблів. На його думку, наступ на Одесу буде напряму залежати від ресурсних можливостей РФ. Зараз Росія має таких ресурсів у дуже обмежених кількостях.

«Тому, що б там не марив диктатор Путін, у нього немає сьогодні ресурсу для того, щоб наступати на Одесу й узбережжя. Хоча час від часу ми чуємо інформацію про те, що ворог вивів у море всі свої десантні кораблі, це не так. Росія на сьогодні не накопичила й не має сил і засобів для атаки на Одещину», – пояснив Селезньов.

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Він визнав, що РФ зараз дійсно атакує по всій лінії фронту.

«Утім для того, щоб цей рух був результативним, має бути тотальна перевага росіян по всіх військових компонентах. Цієї переваги вони сьогодні не мають», – запевнив експерт.

Нагадаємо, станом на ранок 14 січня Росія тримає в Чорному морі 11 кораблів. Імовірно, така кількість свідчить про початок навчань.

Триває 690-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення.