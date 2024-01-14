Головна Одеса Новини
search button user button menu button

РФ вивела в море 5 великих десантних кораблів: чи є загроза для Одеси

Надія Карбунар
glavcom.ua
РФ вивела в море 5 великих десантних кораблів: чи є загроза для Одеси
У Путіна немає сьогодні ресурсу для того, щоб наступати на Одесу й узбережжя
фото з відкритих джерел

Росія зараз атакує по всій лінії фронту

Росія наразі не має достатньої ресурсної бази для наступу на Одесу. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу і колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, передає «Еспресо».

Експерт розповів, що сьогодні, 14 січня, РФ вивела у Чорне море 5 великих десантних кораблів. На його думку, наступ на Одесу буде напряму залежати від ресурсних можливостей РФ. Зараз Росія має таких ресурсів у дуже обмежених кількостях.

«Тому, що б там не марив диктатор Путін, у нього немає сьогодні ресурсу для того, щоб наступати на Одесу й узбережжя. Хоча час від часу ми чуємо інформацію про те, що ворог вивів у море всі свої десантні кораблі, це не так. Росія на сьогодні не накопичила й не має сил і засобів для атаки на Одещину», – пояснив Селезньов.

Він визнав, що РФ зараз дійсно атакує по всій лінії фронту.

«Утім для того, щоб цей рух був результативним, має бути тотальна перевага росіян по всіх військових компонентах. Цієї переваги вони сьогодні не мають», – запевнив експерт.

Нагадаємо, станом на ранок 14 січня Росія тримає в Чорному морі 11 кораблів. Імовірно, така кількість свідчить про початок навчань. 

Триває 690-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. 

Читайте також: ЗСУ пояснили, чому РФ не використала «Калібри» під час ранкової атаки
Теги: росія Чорне море путін диктатор ворог наступ полковник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перед повномасштабним вторгненням аналогічний корабель РФ перекинула у Чорне море нібито для навчань
Росія перекинула до Севастополя найновіший десантний корабель
8 сiчня, 10:07
«Новочеркаськ» Україна атакує не вперше
Що відомо про російський десантний корабель «Новочеркаськ», який знищили ЗСУ
26 грудня, 2023, 10:52
Наслідки нічної атаки на Крим
Росія визнала, що ЗСУ пошкодили великий десантний корабель «Новочеркаськ»
26 грудня, 2023, 09:24

Новини

РФ вивела в море 5 великих десантних кораблів: чи є загроза для Одеси
РФ вивела в море 5 великих десантних кораблів: чи є загроза для Одеси
На Одещині СБУ затримала суддю, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
На Одещині СБУ затримала суддю, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
На Одещині вітер повалив вітрогенератор (відео)
На Одещині вітер повалив вітрогенератор (відео)
Атака дронів на Одещину: влада повідомила деталі
Атака дронів на Одещину: влада повідомила деталі
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
СБУ затримала заступника міського голови однієї з громад Одещини
СБУ затримала заступника міського голови однієї з громад Одещини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон
30K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
ISW оцінив виведення з ладу 20 російських ракет за допомогою РЕБ
13K
Удар по аеродрому «Саки»: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта (фото)
12K
Мобілізація людей із інвалідністю: нардепка внесла ясність
9130
Які виплати отримують пенсіонери, що працюють: Пенсійний фонд оновив дані

Новини

Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Сьогодні, 04:10
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Вчора, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Вчора, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 05:19

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua