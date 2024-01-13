Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий очільник МЗС Франції кумедно пожартував про свій візит під час зустрічі з Зеленським

Надія Карбунар
glavcom.ua
Новий очільник МЗС Франції кумедно пожартував про свій візит під час зустрічі з Зеленським
Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне
фото: скріншот із відео

Сежурне та Зеленський обговорили оборонні потреби

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне. Відповідне відео глава держави оприлюднив у Telegram.

«Обговорили наші оборонні потреби: спільне виробництво дронів, артилерії, подальше посилення ППО. Поінформував про роботу щодо Формули миру. Дякую Франції за активну участь у цій глобальній роботі! Дякую Франції за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів і допомогу нашому народові!», – написав Зеленський.

Водночас Стефан Сежурне під час спілкування із Зеленським пожартував, що зазвичай новопризначений міністр закордонних справ Франції найперше їде до Берліна. Однак усього за кілька годин після свого призначення він отримав завдання від президента Макрона відвідати Україну. І це – меседж безпрецедентної підтримки.

Раніше міністри закордонних справ України та Франції поговорили про оборонну допомогу та співпрацю, а також вступ України в ЄС і НАТО та притягнення РФ до відповідальності.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Сежурне прибув до Києва 13 січня. Це його перший офіційний візит до України на цій посаді.

Також співрозмовники французького видання Le Figaro в оточенні Сежурне повідомили, що спершу планувалась зустріч президента України Володимира Зеленського з уже колишньою головою МЗС Катрін Колонною, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.

Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн.

До слова, призначений 9 січня на посаду прем'єр-міністра Франції Габріель Атталь вже став об'єктом насмішок серед журналістів. Преса також відверто кепкує над тим, що цивільного партнера Атталя – Стефана Сежурне відразу ж призначили головою французького МЗС.

Читайте також: Новий прем'єр Франції має одеське коріння: що відомо про Габріеля Атталя
Теги: Володимир Зеленський міністр відео президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президенту вдалося змінити ситуацію на користь України, про яку американці почали забувати після контрнаступу ЗСУ та Ізраїлю
Лідерка «Голосу» розказала, якого ефекту домігся Зеленський під час останнього візиту до США
Вчора, 22:00
Поліція звинуватила чоловіка у керуванні дроном DJI Mavic 2
У Норвегії чоловік постане перед судом, бо запустив дрон під час візиту Зеленського
Сьогодні, 03:45
Зеленський виступав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у 2023 році
Зеленський виступить у Давосі зі спеціальною промовою: подробиці
Сьогодні, 15:44

Політика

Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні – Зеленський
Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні – Зеленський
Новий очільник МЗС Франції кумедно пожартував про свій візит під час зустрічі з Зеленським
Новий очільник МЗС Франції кумедно пожартував про свій візит під час зустрічі з Зеленським
У «Голосі» розповіли, куди зникла Кіра Рудик і чи цікавиться Вакарчук життям фракції
У «Голосі» розповіли, куди зникла Кіра Рудик і чи цікавиться Вакарчук життям фракції
Про що міністр закордонних справ Франції домовлявся у Києві: підсумки візиту
Про що міністр закордонних справ Франції домовлявся у Києві: підсумки візиту
ЗМІ: Депутати можуть лишитися без броні від мобілізації
ЗМІ: Депутати можуть лишитися без броні від мобілізації
Законопроєкт про мобілізацію: які скандальні норми буде прибрано з документа
Законопроєкт про мобілізацію: які скандальні норми буде прибрано з документа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Байден нарешті показав силу – свою і Америки
29K
РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро
27K
Перерахунок пенсій: хто залишиться без березневої індексації
23K
Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)
15K
Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
14K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua