Новий очільник МЗС Франції кумедно пожартував про свій візит під час зустрічі з Зеленським

Сежурне та Зеленський обговорили оборонні потреби

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне. Відповідне відео глава держави оприлюднив у Telegram.

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«Обговорили наші оборонні потреби: спільне виробництво дронів, артилерії, подальше посилення ППО. Поінформував про роботу щодо Формули миру. Дякую Франції за активну участь у цій глобальній роботі! Дякую Франції за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів і допомогу нашому народові!», – написав Зеленський.

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Водночас Стефан Сежурне під час спілкування із Зеленським пожартував, що зазвичай новопризначений міністр закордонних справ Франції найперше їде до Берліна. Однак усього за кілька годин після свого призначення він отримав завдання від президента Макрона відвідати Україну. І це – меседж безпрецедентної підтримки.

Раніше міністри закордонних справ України та Франції поговорили про оборонну допомогу та співпрацю, а також вступ України в ЄС і НАТО та притягнення РФ до відповідальності.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Сежурне прибув до Києва 13 січня. Це його перший офіційний візит до України на цій посаді.

Також співрозмовники французького видання Le Figaro в оточенні Сежурне повідомили, що спершу планувалась зустріч президента України Володимира Зеленського з уже колишньою головою МЗС Катрін Колонною, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.

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Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн.

До слова, призначений 9 січня на посаду прем'єр-міністра Франції Габріель Атталь вже став об'єктом насмішок серед журналістів. Преса також відверто кепкує над тим, що цивільного партнера Атталя – Стефана Сежурне відразу ж призначили головою французького МЗС.