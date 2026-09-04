Удар по Башкортостану: спалахнула пожежа на нафтохімічному заводі (відео)

Після атаки над заводом здійнявся дим

Завод спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу та авіаційного бензину

Сьогодні, 4 вересня, дрони атакували нафтохімічний завод у місті Стерлітамак (Республіка Башкортостан, Росія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Зокрема, місцеві зазначають про пожежу на Стерлітамацькому нафтохімічному заводі.

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АТ «Стерлітамацький нафтохімічний завод» (АТ «СНХЗ») – підприємство у місті Стерлітамак, що спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу та авіаційного бензину. На офіційному сайті заводу зазначено, що підприємство входить до російського хімічного холдингу «Росхім».

Зауважимо, що у листопаді 2025 року дрони атакували вже цей завод.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня в Сочі Краснодарського краю РФ пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників, зокрема в районі Адлера, де розташована нафтобаза «Роснефть-Кубаньнефтепродукт».

Напередодні, 3 вересня, у Сочі повідомляли про атаку на порт. Військово-морські сили України заявили про ураження російського судна забезпечення Nefrit, яке, за даними ВМС, було пов’язане з морською та енергетичною інфраструктурою РФ.