Удар по Башкортостану: спалахнула пожежа на нафтохімічному заводі (відео)
Завод спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу та авіаційного бензину
Сьогодні, 4 вересня, дрони атакували нафтохімічний завод у місті Стерлітамак (Республіка Башкортостан, Росія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.
Зокрема, місцеві зазначають про пожежу на Стерлітамацькому нафтохімічному заводі.
Зауважимо, що у листопаді 2025 року дрони атакували вже цей завод.
Нагадаємо, у ніч на 4 вересня в Сочі Краснодарського краю РФ пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників, зокрема в районі Адлера, де розташована нафтобаза «Роснефть-Кубаньнефтепродукт».
Напередодні, 3 вересня, у Сочі повідомляли про атаку на порт. Військово-морські сили України заявили про ураження російського судна забезпечення Nefrit, яке, за даними ВМС, було пов’язане з морською та енергетичною інфраструктурою РФ.
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