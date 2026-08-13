Генштаб підтвердив ураження нафтового гіганта РФ за 1300 км від України

Після удару на території одного з найбільших нафтопереробних комплексів Росії спалахнула пожежа

Сили оборони України в ніч на 13 серпня уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у Башкортостані. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, після удару на території підприємства у місті Салават зафіксували пожежу. Відстань від комплексу до державного кордону України становить близько 1300 км.

фото: Генеральний штаб ЗСУ

«Газпром нефтехим Салават» є одним із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії. Його проєктна потужність переробки вуглеводневої сировини становить до 10 млн тонн на рік. Фактичні обсяги переробки протягом останніх років становили близько 6,5–7 млн тонн.

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен та інші нафтопродукти й полімери. Також на комплексі виготовляють аміак та карбамід. За інформацією Генштабу, підприємство задіяне у забезпеченні російських окупаційних військ.

Українські військові наголосили, що продовжують завдавати ударів по ключових об'єктах противника. Такі операції спрямовані на зниження спроможностей Росії вести бойові дії та забезпечувати функціонування своїх військових угруповань.

Нагадаємо, вранці 13 серпня російські та місцеві ресурси повідомили про атаку безпілотників на «Газпром нефтехим Салават» у Башкортостані. Після атаки над територією підприємства здійнявся дим.

Тимчасовий виконувач обов'язків глави Республіки Башкортостан Радій Хабіров підтвердив атаку та повідомив про падіння уламків. На той момент обставини та можливі наслідки ураження уточнювалися.