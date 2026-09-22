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У Башкортостані сталася пожежа в торговельному центрі: є загиблі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Башкортостані сталася пожежа в торговельному центрі: є загиблі
Унаслідок пожежі загинули люди
фото: МНС РФ

Люди вистрибували з вікон верхніх поверхів будівлі

У торговому центрі «Сонячний» у місті Стерлітамак (Республіка Башкортостан) сталася пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на meduza.

За даними МНС РФ, під час пожежі четверо людей загинули, а п’ятеро отримали поранення. Відомство додало, що пожежа сталася в цегляній чотириповерховій будівлі торгово-сервісного комплексу. З території «Сонячного» евакуювали 17 осіб.

У Башкортостані сталася пожежа в торговельному центрі: є загиблі фото 1
У Башкортостані сталася пожежа в торговельному центрі: є загиблі фото 2

Порушено кримінальну справу щодо заподіяння смерті з необережності двом і більше особам. Серед загиблих – три сестри, які працювали в торговому центрі.

Очевидці повідомили, що під час пожежі могла не спрацювати сигналізація, а люди вистрибували з вікон верхніх поверхів будівлі та падали з приставних драбин, за допомогою яких їх намагалися врятувати перехожі та співробітники ринку. В адміністрації ТСК заперечують, що у них не спрацювала сигналізація.

До слова, у підмосковному Щелково загорілася територія промзони, де зберігалося сміття. Площа пожежі становила 7 тис. кв. м.

Теги: пожежа росія росіяни

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