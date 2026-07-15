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НПЗ у Башкортостані зупинив роботу – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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НПЗ у Башкортостані зупинив роботу – Reuters
14 липня було уражено нафтопереробний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Республіці Башкортостан
фото: скриншот з відео

Ремонт може тривати кілька тижнів або навіть місяців

Російський нафтохімічний комплекс «Салават» на Уралі, один із найбільших у країні, призупинив роботу внаслідок атаки українських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Губернатор регіону підтвердив факт атаки, але зазначив, що комплекс повернеться до нормального рівня виробництва протягом кількох днів.

За словами джерел агентства, обидві установки первинної переробки були пошкоджені та зупинені, а також були пошкоджені деякі установки вторинної переробки та інше обладнання. Йдеться про установку дистиляції сирої нафти CDU-6 потужністю 17 140 метричних тонн на добу та CDU-4, яка здатна переробляти 11 430 тонн нафти та газового конденсату на добу.

Джерела додали, що ремонт може тривати кілька тижнів або навіть місяців.

Комплекс виробляє бензин, дизельне пальне, гас, інші нафтопродукти, а також скраплені гази, бутилові спирти, поліетилен, полістирол та аміак. У 2024 році завод переробив 7,2 млн тонн нафти, що становило близько 2,7 % від загального обсягу переробки в Росії. Він виробив 2,5 млн тонн дизельного палива, 1,5 млн тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Тоді було уражено нафтопереробний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Республіці Башкортостан.

Як повідомлялося, «Газпром нафтохім Салават» є стратегічним підприємством російської паливно-енергетичної галузі. Комплекс, заснований у 1948 році, входить до числа найбільших у РФ і поєднує нафтопереробне та нафтохімічне виробництво.

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Теги: нафта росія війна

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