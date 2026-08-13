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У Башкортостані атаковано один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Башкортостані атаковано один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії
Комплекс поєднує переробку нафти та виробництво нафтохімічної продукції
скриншот з відео

Підприємство має проєктну потужність переробки близько 10 млн тонн сировини на рік, фактичні обсяги в останні роки становили близько 6,5–7 млн тонн

Уранці 13 серпня безпілотники атакували нафтопереробний та нафтохімічний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані. Після атаки над територією підприємства здійнявся дим, пише «Главком».

Про атаку повідомляють російські та місцеві ресурси. Обставини та можливі наслідки ураження наразі уточнюються. Тимчасовий виконувач обов'язків Глави Республіки Башкортостан Радій Хабіров підтвердив атаку та повідомив про падіння уламків.

У Башкортостані атаковано один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії фото 1

«Газпром нафтохім Салават» – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство розташоване в місті Салават та входить до структури російського «Газпрому».

У Башкортостані атаковано один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії фото 2

Комплекс поєднує переробку нафти та виробництво нафтохімічної продукції. Тут виробляють автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, поліетилен, аміак, карбамід та іншу продукцію.

Підприємство має проєктну потужність переробки близько 10 млн тонн сировини на рік, фактичні обсяги в останні роки становили близько 6,5–7 млн тонн.

«Газпром нафтохім Салават» уже зазнавав атаки безпілотників. 14 липня 2026 року після удару на території підприємства виникла пожежа, а роботу окремих технологічних установок було призупинено. У вересні 2025 року підприємство також атакували безпілотники.

Теги: Газпром нафта росія

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