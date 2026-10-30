Посланець Трампа висунув Зеленському жорстку вимогу на переговорах – WSJ

Зять Трампа Джаред Кушнер натиснув на Зеленського через удари по РФ

Американська сторона зажадала від Києва 30-денної паузи в ударах по російських НПЗ

Зять президента США Дональда Трампа та його спецпредставник Джаред Кушнер під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським в Осло наполягав на тимчасовому припиненні атак на російські нафтопереробні заводи. Розмова відбулася на тлі дипломатичних зусиль Вашингтона щодо завершення війни та перебоїв із супутниковим зв'язком для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, переговори відбулися 20 жовтня. Через хворобу Кушнер не зміг особисто прибути на зустріч, тому долучився до обговорення дистанційно. Одне з джерел WSJ охарактеризувало розмову як «дуже жорстку».

Під час переговорів американський представник наполягав, щоб Україна тимчасово припинила атаки на російські нафтопереробні заводи. Йшлося про 30-денну паузу, яку Вашингтон хотів отримати від Києва.

За словами співрозмовника видання, Кушнер пояснював свою позицію тим, що він разом зі спецпредставником США Стівом Віткоффом витрачає значні ресурси на переговори з Москвою. Зокрема, американські представники згадували про витрачений час, зусилля та авіаційне пальне.

На думку Кушнера, Україна мала б продемонструвати вдячність за ці дипломатичні зусилля, погодившись на місячне припинення ударів по російських НПЗ.

За даними WSJ, наступного дня після переговорів, 21 жовтня, президент США Дональд Трамп зателефонував американському підприємцю Ілону Маску. Під час розмови глава Білого дому попросив відновити супутниковий зв'язок Starlink для України.

Американські посадовці заперечили наявність зв'язку між цими подіями. За їхніми словами, питання функціонування Starlink та вимоги щодо припинення українських атак на російські нафтопереробні заводи розглядалися окремо.

Водночас українські та європейські представники, з якими поспілкувалися журналісти WSJ, описали ситуацію інакше.

Зокрема, один із європейських посадовців повідомив, що на Київ чинили тиск із метою домогтися припинення ударів по російських НПЗ до завершення проміжних виборів у Сполучених Штатах.

За інформацією видання, серед європейських партнерів України зростало занепокоєння через загострення риторики між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Додатковим чинником стали перебої в роботі супутникового зв'язку Starlink.

Один з українських військових посадовців розповів журналістам, що Київ терміново потребував допомоги американської адміністрації для відновлення супутникового зв'язку. За його словами, «Starlink та нафтопереробні заводи стали двома частинами однієї історії».

Попри заперечення американської сторони, співрозмовники WSJ з України та Європи вбачали взаємозв'язок між вимогами Вашингтона стосовно російських НПЗ та необхідністю відновлення супутникового зв'язку.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час закритих переговорів в Осло дорікнули Володимиру Зеленському за різкі відповіді на критику Дональда Трампа. Американські представники заявили, що така поведінка розлютила главу Білого дому.