Речник російського диктатора заявив, що ніхто не очікує повноцінних переговорів між лідерами

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін під час контактів у Китаї планують обговорити війну в Україні та ситуацію навколо Ірану. Водночас повноформатних переговорів між лідерами не очікують через обмежений час. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

«Поточні питання. Звичайно, насамперед Україна. Звичайно, якщо буде час, обміняються думками й щодо Ірану», – сказав представник Кремля.

Водночас Пєсков зауважив, що часу та можливостей для проведення повноформатних переговорів між Трампом і Путіним, найімовірніше, не буде. За його словами, цього ніхто й не очікує.

Напередодні Путін уже провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені. За словами Пєскова, лідери обговорили, зокрема, питання врегулювання війни в Україні. Російський диктатор також розповів китайському колезі про свої контакти зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Серед головних тем переговорів – контроль над ядерними озброєннями та війна в Ірані.

Також повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І дійшли згоди щодо важливості переговорів на рівні лідерів в рамках будь-якого тристороннього саміту за участю Росії.

Китай і США уже провели перше засідання торговельної ради, на якому обговорили зниження мит і торгівлю сільськогосподарською продукцією, напередодні зустрічі лідерів Китаю та США наступного тижня.