Рашисти влучили ракетою у танкер Молдови

На судні можуть горіти залишки вантажу

Одна із російських ракет, якими окупанти сьогодні обстріляли Одещину, влучила в порожній танкер Millennial Spirit під прапором Молдови. Про це заявив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на офіційне повідомлення ОК «Південь» у Telegram.

«Під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 випущено дві ракети Х-31. Одна влучила в танкер Millennial Spirit під прапором Молдови, який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на судні можуть горіти залишки вантажу.

В ОК «Південь» нагадали, що танкер був обстріляний російськими військовими кораблями в Чорному морі на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. На момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизпалива. Через блокаду росіянами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу. За даними ОК «Південь», друга ракета, випущена по Одещині, самоліквідувалася над морем.

Як повідомлялося, ворог сьогодні знову обстріляв Одещину. Раніше повідомлялося, що вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал о. Зміїного.

Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.



