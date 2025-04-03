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«Укрзалізниця» має показати калькуляцію вантажного тарифу – голова Ради директорів об'єднання «Укркольормет»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Укрзалізниця» має показати калькуляцію вантажного тарифу – голова Ради директорів об'єднання «Укркольормет»
«УЗ» ініціює чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%
фото: glavcom.ua

Підвищення тарифу «Укрзалізниці» на вантажі боляче вдарить по відновленню України після війни – Грищенко

«Укрзалізниця» вимагає підвищення тарифу на вантажі на 37%, але відмовляється показувати розрахунки цього тарифу. Тим часом, це підвищення боляче вдарить по повоєнному відновленню України, адже матеріали, необхідні для цього відновлення, значно здорожчають. Про це заявив ексзаступник міністра промислової політики, голова Ради директорів об'єднання «Укркольормет» Сергій Грищенко.

«Ми, металурги, завжди просили дати нам інформацію по структурі собівартості вантажних перевезень. Наші великі підприємства заводили власний парк вантажних вагонів, і брали на себе витрати на їх утримання та ремонт. Тобто, у тарифах «Укрзалізниці» ця стаття мала зменшитися – до витрат власне на перевезення рейками. Але ні! І нам відмовилися дати дані щодо калькуляції тарифів. А усно пояснили: фактично збитки від пасажирських перевезень перекладаються на вантажні перевезення», – сказав Грищенко.

Він також підкреслив, що наразі значна частина продукції йде на внутрішній ринок, адже експорт обмежений транспортними коридорами, а Україна потребує матеріалів для відновлення об’єктів, зруйнованих війною. Але у разі підвищення тарифу «УЗ» це відновлення стане значно дорожчим.

«Зараз потрібно більше металу на внутрішньому ринку, щоб відновлювати зруйноване війною. Неминуча зростання цін на метал на внутрішньому ринку, яке раніше можна було компенсувати експортом, боляче вдарить по споживачах металу. А це неприпустимо. І це треба враховувати», – підкреслив Грищенко.

Раніше в УСПП заявили, що «Укрзалізниця» має збитки на пасажирському сегменті, які покриваються за допомогою перехресного субсидування, тож необхідно шукати прозорі державні рішення по компенсації цих збитків відносно тих тарифів на перевезення, які штучно занижені.

Нагадаємо, раніше в Українському клубі аграрного бізнесу заявили, що якщо «Укрзалізниця» продовжуватиме підвищувати тарифи, аграрії перейдуть на альтернативні логістичні шляхи – передусім, автотранспорт.

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Теги: залізниця перевезення Укрзалізниця тарифи

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