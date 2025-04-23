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Зеленський нагадав Трампу позицію США щодо Криму

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський нагадав Трампу позицію США щодо Криму
Зеленський: Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції
фото з відкритих джерел

Зеленський показав заяву колишнього держсекретаря Майка Помпео від 2018 року, в якій йдеться, що США не визнають Крим російським

Президент України Володимир Зеленський у своєму дописі у соціальній мережі Х нагадав позицію першої адміністрації Трампа щодо Криму, а саме Кримську декларацію, повідомляє «Главком».

Зеленський у дописі наголосив, що Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції та сподіватиметься, що партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями.

«Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно. Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої напрацювання. І ми сподіваємося, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру. Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями», – написав Зеленський.

Президент прикріпив заяву держсекретаря Трампа від 2018 року, в якій ідеться про те, що США підтверджують суверенітет України над територіями, захопленими силою й відкидають спробу РФ анексувати Крим.

Зеленський нагадав Трампу позицію США щодо Криму фото 1

Нагадаємо, очільник США Дональд Трамп піддав критиці президента України Володимира Зеленського за заяву про те, що Україна ніколи не визнає російським Крим. Як передає «Главком», допис Трамп опублікував у TruthSocial.

За його словами, Зеленський нібито хвалиться на першій сторінці The Wall Street Journal, заявляючи, що «Україна ніколи не визнає окупацію Криму на законних підставах».

«Ця заява дуже шкодить мирним переговорам з Росією, враховуючи, що Крим було втрачено ще роки тому за часів президента Барака Хусейна Обами, і він навіть не є предметом обговорення. Ніхто не вимагає від Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він так хоче повернути Крим, чому ж Україна не боролася за нього 11 років тому, коли його просто передали Росії без єдиного пострілу? До того ж, ще задовго до «передачі за Обами», там базувалися стратегічні російські підводні бази», – зауважив президент США.

Раніше Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена: «Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися».

Згодом Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Теги: Крим США Володимир Зеленський

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