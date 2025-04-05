Російський перемовник подякував американцям за «чесний візит»

У кінці речення Дмитрієв додав емодзі у вигляді білого голуба

Спеціальний перемовник російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв перебував з візитом у Вашингтоні. Ймовірно, з борту літака він написав допис з подякою США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х Дмитрієва.

У соціальній мережі Х він написав, що залишає Сполучені Штати. У Вашингтоні росіянин зустрічався з американськими посадовцями. Раніше, для російських ЗМІ він зазначив, що багато «гравців» намаються зірвати діалог Росії та США.

«Покидаючи США, я хотів подякувати всім за позитивний, чесний і конструктивний візит», – написав він.

As I am leaving the US, I wanted to thank everyone for a positive, honest and constructive visit. 🕊️



And I wanted to thank X for finally verifying my account! So I am now officially me. pic.twitter.com/sIAKLi76hz — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) April 5, 2025

Варто зазначити, що в кінці речення Дмитрієв додав емодзі у вигляді голуба. Як відомо, голуб це символ миру. Також відомо, що у The Washington Post припускали, що Путін направив його до США, аби «заспокоїти адміністрацію Трампа».

Перед цим росіянин поділився дописом у соцмережі і відзначив його смайликами. Він вказав прапори Росії та Сполучених Штатів, а між ними рукостискання.

Нагадаємо, Дмитрієв зазначив, що між країнами все ще тривають різні недомовленості, але сторони намагаються їх виправити. Також повідомляється, що адміністрація Трампа чує позицію та занепокоєння РФ.

Зазначається, що сторонам треба провести ще низку зустрічей, щоб вирішити всі незгоди в діалозі. Дмитрієв відзначив, що спостерігається значний прогрес у домовленостях щодо припинення вогню в Україні.