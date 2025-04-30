Витрати США зросли на $220 млрд за перші 100 днів президентства Трампа: аналіз CBS News

DOGE повідомляє, що вже заощадив $160 млрд, однак – це менше ніж 0,5% загального боргу США

Глава США Дональд Трамп обіцяв зменшити державні витрати, однак американський уряд за перші 100 днів його президентства витратив на $220 млрд більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Фактично, зараз уряд щодня витрачає більше, ніж було витрачено за дев'ять з останніх 10 років. Виняток: 2021 рік, коли уряд витрачав трильйони на боротьбу з пандемією коронавірусу та запобігання економічній катастрофі.

Зазначається, що основне зростання припадає на прямі виплати військовим і людям похилого віку. Через постійне перевищення витрат над надходженнями зростає державний борг. Водночас підвищення відсоткових ставок означає стрімке зростання суми, яку щодня сплачують за обслуговування боргу. За останні три місяці ці виплати майже вдвічі більші, ніж три роки тому.

Щоденний звіт Мінфіну охоплює лише відсотки за держоблігаціями. Але існують й інші зобов’язання, які лише збільшують витрати.

У матеріалі йдеться, що один із варіантів впливу на бюджет – скорочення цивільної робочої сили. Це стало однією з цілей Департаменту урядової ефективності (DOGE) Ілона Маска, який ініціював звільнення. Проте багато ініціатив стикаються з юридичними труднощами.

Попри заявлене скорочення штату, однією з найбільших статей зростання витрат залишаються федеральні зарплати. Працівники отримали підвищення на 2%, коли тодішній президент Джо Байден підписав відповідний указ за два дні до Різдва – через бездіяльність Конгресу.

Основні джерела витрат за останнє десятиліття залишаються сталими: армія, ветерани, соціальне забезпечення, Medicare, Medicaid (медичне страхування) та борг. На ці сфери припадає майже дві третини федерального бюджету. Скорочення від DOGE, як правило, не зачіпають ці галузі, зосереджуючись на менш значущих і політично вигідних напрямках – іноземна допомога, Міністерство освіти, гранти вишам.

«Якщо справді хочете скоротити витрати – треба зачіпати саме ці великі програми», – сказав Нат Малкус з Американського інституту підприємництва.

DOGE повідомляє, що вже заощадив $160 млрд, скасувавши гранти, контракти, оренду і скоротивши персонал. Однак журналісти наголошують, що навіть заявлені $160 млрд економії – це менше ніж 0,5% загального боргу США. І менше ніж 2% річного бюджету. Тоді як тільки за перші три місяці 2025 року уряд витратив на $220 млрд більше, ніж торік.

Нагадаємо, що діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска призвела до історичного сплеску заявок на вакансії по всій США. Департамент урядової ефективності спричинив зростання кількості заявок щодо роботи на 60% із січня по лютий. DOGE у більшості випадків «вивільнив» працівників Бюро захисту прав споживачів і Агентство міжнародного розвитку США.