Україна витрачає в сім разів менше держкоштів на лобіювання у США, ніж Росія

Торік Україна у шість разів скоротила витрати на лобістські послуги в США

З 2022 року Україна витратила на лобіювання своїх інтересів $5,4 млн

$62,5 тис. витратила Україна на лобістські послуги в США за 2024 рік. Це у шість разів менше, ніж у 2023 році – $366,7 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Зазначається, що за весь час у США зареєстровано 6 882 лобістські компанії, з яких лише 517 активні наразі. Саме вони забезпечують вплив на американських політиків, формуючи порядок денний у Вашингтоні.

Загалом із 2022 року Україна витратила на лобіювання своїх інтересів $5,4 млн. Це у 2,2 раза менше, ніж витратила Росія за цей же період: $11,8 млн.

Скорочення витрат фіксується і в інших країнах. Польща, наприклад, зменшила фінансування лобістів у США у пʼять разів, скоротивши витрати до $245,2 тис. у 2024.

Скільки країни витрачають на лобіювання в США фото: «Опендатабот»

Росія ж урізала своє державне фінансування лобістів у 18 разів, зменшивши витрати до $461,2 тис. у 2024. Проте навіть після такого скорочення РФ все ще витрачає на лобіювання у США в 7,4 раза більше, ніж Україна, і майже вдвічі більше, ніж Польща.

Нагадаємо, майже $5 млн витратила Україна на лобіювання у США у перший рік повномасштабного вторгнення. Проте вже у 2023 році ця сума зменшилась майже на 93%.

У середньому, України витрачала на лобіювання в США близько $270 тис. на рік з 2015 року. Виключенням став ковідний 2020 рік, коли держава взагалі не мала державних витрат на лобіювання.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання. Закон спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано в пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.