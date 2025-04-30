Скандал із Amazon у США: Трампу довелось втрутитись

Трамп поскаржився Джефу Безосу, і тоді компанія Amazon заявила, що відмовилася від ідеї відображати на сайті вартість тарифів

Корпорація Amazon після критики з боку Білого дому відмовилася від ідеї вказувати вартість мит США поряд із цінами на товари. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNBC.

Про те, що Amazon відображатиме суму мит поряд із ціною, повідомило 29 квітня видання Punchbowl News. За даними журналістів, Amazon розглядала можливість вказувати вартість мит поряд з цінами на товари Amazon Haul. Це була б відповідь на скасування президентом Дональдом Трампом лазівки, відомої як de minimis, яка дозволяє безмитно ввозити в США посилки вартістю менше ніж $800.

Згодом Amazon повідомила у письмовій заяві, що не вказуватиме вартість мит США поряд із цінами на товари. Компанія заявила, що зазначення цін у такій формі розглядав лише один із її підрозділів, що спеціалізується на продажу наддешевої продукції – Amazon Haul, уточнюється в документі. «Це ніколи не розглядалося щодо основного сайту Amazon і не було реалізовано на жодній із платформ Amazon», – підкреслила компанія.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт розкритикувала плани Amazon, назвавши їх «ворожим політичним актом». «Чому Amazon не зробила цього, коли адміністрація Байдена довела інфляцію до найвищого рівня за 40 років?» – заявила Левітт.

Трамп особисто зателефонував засновнику Amazon Джеффу Безосу, який намагається налагодити дружні зв'язки з ним, щоб висловити невдоволення повідомленням про плани компанії. За кілька годин після дзвінка Amazon випустила заяву, щодо скасування цих планів.

Перед мітингом у Мічигані Трамп підтвердив, що розмовляв із засновником Amazon. «Він був чудовим (йдеться про Безоса, – «Главком»). Він вирішив проблему дуже швидко і вчинив правильно», – розповів американський лідер.

До слова, це не перший скандал довкола Amazon за останній час. Канадці вимагають від Amazon припинити продаж товарів, де Канаду представлено як 51-й штат США. Петиція проти цього зібрала 70 тис. підписів, але маркетплейс Amazon не бачить порушень.

Крім цього, торгове протистояння між США та Індією вийшло на новий рівень – адміністрація президента Дональда Трампа висунула ультиматум індійському керівництву: вільний доступ на внутрішній ринок електронної комерції обсягом 125 млрд доларів для американських інтернет-гігантів Amazon і Walmart в обмін на відмову від введення загороджувальних мит у 26%.

Нагадмємо, глава США Дональд Трамп обіцяв зменшити державні витрати, однак американський уряд за перші 100 днів його президентства витратив на $220 млрд більше, ніж за аналогічний період попереднього року.