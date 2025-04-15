США відхилили заяву G7 із засудженням російського удару по Сумах – Bloomberg

Сполучені Штати заявили, що не підтримають заяву із засудженням атаки через продовження переговорів з Кремлем

Сполучені Штати заявили країнам «Групи семи», що вони не підтримають спільний документ із засудженням російського удару по Сумах 13 квітня, оскільки хочуть продовжувати перемовини з Кремлем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначають співрозмовники агентства, адміністрація президента Дональда Трампа повідомила, що не може підписати заяву із засудженням удару РФ по центрі міста Суми, бо «працює над збереженням простору для переговорів про мир».

Водночас Канада, яка головує в G7 у 2025 році, поінформувала союзників: без підтримки США продовжити роботу над документом неможливо.

Bloomberg ознайомився із проєктом заяви «Групи семи», у якій держави стверджують, що російська атака на Суми 13 квітня доводить готовність Москви продовжувати війну в Україні.

Нагадаємо, 13 квітня, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Росії на цей час зросла до 35 людей.

У приміщенні Конгрес-центру СумДУ в Сумах, який зруйнували російські терористи, об 11:00 була запланована дитяча вистава.

Державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах.

Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності». Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини.

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

До слова, словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо відмовився засуджувати Росію за удар по Сумах, посилаючись на начебто недостатню кількість інформації.