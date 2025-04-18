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Опитування показало, скільки американців вважають Росію ворогом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Опитування показало, скільки американців вважають Росію ворогом
фото з відкритих джерел

Відсоток американців, які вважають Росію ворогом, знизився

Американців, які вважають Росію ворогом, поменшало. Відсоток таких громадян впав до найнижчого рівня з початку вторгнення РФ в Україну. Про це свідчать дані опитування Pew Research Center, передає «Главком».

Згідно з результатами опитування, наразі 50% опитаних американців вважають РФ ворогом, що на 11% менше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2024 року та на 20 % менше порівняно з березнем 2022 року.

Тепер країну-агресорку Росію 38% опитаних громадян США називають конкурентом США. Є і такі, котрі вважають Росію партнером Сполучених Штатів, цих респондентів – 9%.

Лише 40% виборців Республіканської партії нині вважають Росію ворогом. Це значне зниження порівняно з 58% у 2024 році та 69% у березні 2022-го, одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Такий показник майже повертається до рівня січня 2022 року, коли до вторгнення РФ 39% республіканців вважали її ворогом. Зараз лише 44% американців вважають, що США мають відповідальність допомагати Україні у захисті від Росії.

У листопаді 2024 року, після президентських виборів, таких було 50%.

Особливо різке падіння спостерігається серед республіканців: підтримка військової допомоги Україні серед них впала з 36% до 23%. 

До слова, 61% опитаних американців підтримують Україну, лише 2% підтримують Росію. Водночас майже половина американців вважають, що президент Трамп прихильний до Росії.

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Теги: соцопитування США ворог росія

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