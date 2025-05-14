Орбан звинуватив Україну в проведенні розвідувальної операції проти Угорщини

Угорський прем’єр вигадав нібито засновану Україною кампанію наклепу проти його країни

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про «безпрецедентну розвідувальну операцію українських спецслужб» проти його країни. Про це він заявив у Facebook, передає «Главком».

З цього приводу Орбан скликає Раду оборони.

«Такого ще не було! Угорська опозиційна партія є активним учасником операції зовнішньої розвідки, розпочатої проти Угорщини. Угорські служби підготовлені. Ні Брюссель, ні Київ не можуть вирішувати долю угорського народу», – йдеться в повідомленні.

За словами угорського політика, Україна розгорнула цілеспрямовану кампанію наклепу проти Угорщини, щоб не допустити проведення референдуму щодо членства в ЄС.

Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

За даними слідства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Після цього Угорщина перенесла заплановані на 12 травня переговори з українською делегацією щодо прав національних меншин. Ці переговори мали стати початком регулярних зустрічей між країнами. Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.