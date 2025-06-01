Адміністрація Трампа відмовилась коментувати операцію «Павутина»

Адміністрація Трампа відмовилася коментувати операцію СБУ «Павутина»

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася коментувати масштабну операцію Служби безпеки України під кодовою назвою «Павутина», яка, за даними СБУ, призвела до ураження значної кількості російської авіації. Водночас, джерела в американській адміністрації повідомили CBS News, що Білий дім не знав про майбутні удари, пише «Главком».

Речники Білого дому у неділю, 1 червня, утрималися від будь-яких коментарів щодо атак. Це відбувається на тлі повідомлень про безпрецедентні збитки, завдані російській військовій авіації внаслідок спецоперації СБУ.

Як раніше стало відомо, операція «Павутина» – це складна та довготривала спецоперація СБУ, яка готувалася понад півтора року і якою особисто керував очільник Служби безпеки України Василь Малюк за координації Президента Володимира Зеленського. За даними СБУ, в результаті цієї операції було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких – А-50, Ту-95 та Ту-22М3.

СБУ оцінює орієнтовну вартість уражених літаків у близько $7 млрд, та становить 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.Логістично операція була надзвичайно складною: FPV-дрони та мобільні дерев'яні будиночки нелегально переправляли на територію РФ. Там дрони ховали під дахами цих конструкцій на вантажівках, і в потрібний момент дистанційно запускали до цілей – стратегічних бомбардувальників. Всі учасники цієї операції вже безпечно перебувають в Україні.

У Міністерстві оборони Росії заявили про дронові атаки на військові аеродроми в п'яти областях: Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській. Хоча вони стверджують, що удари в Іванівській, Рязанській та Амурській областях були відбиті, в Мурманській та Іркутській областях визнали «загоряння кількох одиниць авіаційної техніки». Російська сторона запевняє, що пожежі ліквідовані, жертв немає, а «деяких учасників терактів» затримано. Проте джерела в СБУ називають ці «затримання» постановочними акціями для внутрішньої аудиторії.

Нагадаємо, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.