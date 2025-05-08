Президент і перша леді вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій війні (фото)

Зеленський зауважив, що перемога і справжня пам’ять не з тими, у кого «паради», а з тими, із ким правда

У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до могили Невідомого солдата. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента України та допис Володимира Зеленського у мережі.

Вшанування пам’яті полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Офіс президента України

Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні фото: Офіс президента України

«Намагаючись присвоїти Україну, Росія присвоює собі чужу пам’ять і викривляє історію. Тому не тільки сьогодні, у День пам’яті та перемоги над нацизмом, а завжди варто пам’ятати: українці зробили свій великий внесок у ту перемогу. Зупинили зло світового масштабу власною кров’ю», – наголосив президент України.

Зеленський нагадав, що понад 8 мільйонів українців боролися з нацизмом не тільки в складі Радянської армії. Десятки тисяч билися в арміях союзників, сотні тисяч – у повстанських загонах та рухах опору.

Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні фото: Офіс президента України

Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні фото: Офіс президента України

«У тій війні в нас не було тилу – вся наша земля була суцільним фронтом, плацдармом, відкритою раною. Постраждало кожне місто, село, кожен дім і кожна родина. І ми не віддаємо цю пам’ять новому, російському нацизму, так само як не віддаємо йому своє сьогодення», – зазначив глава держави.

Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні фото: Офіс президента України

Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні фото: Офіс президента України

Зеленський зауважив, що перемога і справжня пам’ять не з тими, у кого «паради», а з тими, із ким правда.

Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні фото: Офіс президента України

Президент України закликав українців щанувати свій внесок у боротьбу зі злом і своє сьогодні, у якому українці знову ведуть боротьбу зі злом.

У заході також узяли участь: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та представники дипломатичних місій в Україні.

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Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні фото: Офіс президента України

Нагадаємо, Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – найкривавішому глобальному конфлікті, внаслідок якого загинуло від 50 до 85 млн людей. Для Європи 8 травня – точка відліку закінчення війни, перемога над злом нацизму, нагадування про катастрофу війни, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними.

Для України війна почалася 1 вересня 1939 року з нападу нацистської Німеччини на Польщу. Того дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Від 17 вересня учасником Другої світової на боці Німеччини став Радянський Союз. Внаслідок переділу Центральної і Східної Європи між нацистами і комуністами до складу Радянського Союзу в 1939 році були включені території Західної України та Західної Білорусії, а в 1940-му – країни Балтії, Бессарабія та Північна Буковина.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До слова, напередодні 9 травня російські пропагандистські ЗМІ взялися залякувати українців: мовляв, президент Росії Володимир Путін доручив Міністерству оборони РФ визначити цілі в Києві для удару «Орєшніком».