Головна Київ Фото
search button user button menu button

Президент і перша леді вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій війні (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Президент і перша леді вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій війні (фото)
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій війні
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський зауважив, що перемога і справжня пам’ять не з тими, у кого «паради», а з тими, із ким правда

У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до могили Невідомого солдата. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента України та допис Володимира Зеленського у мережі. 

Вшанування пам’яті полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Вшанування пам’яті полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Офіс президента України
Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
фото: Офіс президента України

«Намагаючись присвоїти Україну, Росія присвоює собі чужу пам’ять і викривляє історію. Тому не тільки сьогодні, у День пам’яті та перемоги над нацизмом, а завжди варто пам’ятати: українці зробили свій великий внесок у ту перемогу. Зупинили зло світового масштабу власною кров’ю», – наголосив президент України. 

Зеленський нагадав, що понад 8 мільйонів українців боролися з нацизмом не тільки в складі Радянської армії. Десятки тисяч билися в арміях союзників, сотні тисяч – у повстанських загонах та рухах опору.

Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
фото: Офіс президента України
Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
фото: Офіс президента України

«У тій війні в нас не було тилу – вся наша земля була суцільним фронтом, плацдармом, відкритою раною. Постраждало кожне місто, село, кожен дім і кожна родина. І ми не віддаємо цю пам’ять новому, російському нацизму, так само як не віддаємо йому своє сьогодення», – зазначив глава держави.

Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
фото: Офіс президента України
Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
фото: Офіс президента України

Зеленський зауважив, що перемога і справжня пам’ять не з тими, у кого «паради», а з тими, із ким правда.

Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
фото: Офіс президента України

Президент України закликав українців щанувати свій внесок у боротьбу зі злом і своє сьогодні, у якому українці знову ведуть боротьбу зі злом. 

У заході також узяли участь: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та представники дипломатичних місій в Україні.

33 фото
На весь екран
Вшанування полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
фото: Офіс президента України

Нагадаємо, Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – найкривавішому глобальному конфлікті, внаслідок якого загинуло від 50 до 85 млн людей. Для Європи 8 травня – точка відліку закінчення війни, перемога над злом нацизму, нагадування про катастрофу війни, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними. 

Для України війна почалася 1 вересня 1939 року з нападу нацистської Німеччини на Польщу. Того дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Від 17 вересня учасником Другої світової на боці Німеччини став Радянський Союз. Внаслідок переділу Центральної і Східної Європи між нацистами і комуністами до складу Радянського Союзу в 1939 році були включені території Західної України та Західної Білорусії, а в 1940-му – країни Балтії, Бессарабія та Північна Буковина.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До слова, напередодні 9 травня російські пропагандистські ЗМІ взялися залякувати українців: мовляв, президент Росії Володимир Путін доручив Міністерству оборони РФ визначити цілі в Києві для удару «Орєшніком».

Читайте також:

Теги: Друга світова війна Володимир Зеленський Україна Олена Зеленська перша леді

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перші 100 днів Трампа будуть 30 квітня
Перші 100 днів Трампа: який результат маємо?
19 квiтня, 15:30
17 квітня – День пожежної охорони України
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 квiтня, 00:16
Володимир Зеленський заявив, що підписання «угоди про надра» – перший результат його розмови з Дональдом Трампом у Ватикані
Подарунок для Трампа. Що не так з угодою про надра? ТЕМА ТИЖНЯ
1 травня, 21:35
Китай залишається ключовим союзником Росії у війні проти України
Китай постачає зброю РФ. Україна отримала докази
17 квiтня, 18:46
Україні потрібно нарощувати імпорт газу: названо причину
Україні потрібно нарощувати імпорт газу: названо причину
21 квiтня, 07:19
Трамп зауважив, що Зеленський став спокійнішим
Трамп розкрив деталі про зустріч із Зеленським та знову згадав Крим
28 квiтня, 02:41
Адміністрації Трампа вже сказали, що європейські столиці не зможуть визнати Крим російським
ЄС погрожують Трампу непокорою, але анонімно – Financial Times
24 квiтня, 14:11
РФ з початку року втратила в Україні 22353 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 30 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 квiтня, 07:55
Тилігульська вітроелектростанція
ДТЕК увійшов в перелік лідерів інвестицій в Україні новини компаній
30 квiтня, 17:52

Фото

Президент і перша леді вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій війні (фото)
Президент і перша леді вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій війні (фото)
У МЗС відкрито символічну інсталяцію: зношені берці пораненого бійця (фото)
У МЗС відкрито символічну інсталяцію: зношені берці пораненого бійця (фото)
У Києві закладено перший пам'ятний знак на Алеї захисників України (фото)
У Києві закладено перший пам'ятний знак на Алеї захисників України (фото)
Тур вихідного дня. Чому варто відвідати давньоруське городище на Київщині
Тур вихідного дня. Чому варто відвідати давньоруське городище на Київщині
Київ попрощався зі 17-річним Данилом Худею та його батьками, що загинули від атаки РФ
Київ попрощався зі 17-річним Данилом Худею та його батьками, що загинули від атаки РФ
Скільки коштують квіти перед поминальними днями у Києві: огляд цін
Скільки коштують квіти перед поминальними днями у Києві: огляд цін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
61K
Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»
42K
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
26K
Президенти двох країн скасували візити у Москву на 9 травня
23K
Рада сьогодні збереться на екстрене засідання

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua