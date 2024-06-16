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Експрезидент Франції Олланд візьме участь у позачергових парламентських виборах

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Експрезидент Франції Олланд візьме участь у позачергових парламентських виборах
Франсуа Олланд проти того, щоб ультраправі прийшли до влади у Франції
фото: Vincent Isore

Експрезидент Франції Франсуа Олланд візьме участь у позачергових парламентських виборах країни. Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі Х.

«Ультраправі ще ніколи не були так близько до влади. У нашій країні панує політична плутанина. Зіткнувшись з такою серйозною ситуацією, я вирішив балотуватися в першому виборчому окрузі Коррез», – сказав Олланд.

Експрезидент буде балотуватись від лівих політичних сил «Нового народного фронту». Він наголошує, що балотуватиметься заради країни.

«Необхідно було об'єднати лівих, але вкрай важливо об'єднати всіх французів», – зауважує Франсуа Олланд.

Перший тур позачергових парламентських виборів у Франції відбудеться 30 червня.

Нагадаємо, що рішення президента Франції Еммануеля Макрона розпустити Національні збори та провести перевибори викликало невдоволення та хаос серед його оточення, зокрема, і у його партії «Відродження».

До слова, через день після того, як Еммануель Макрон оголосив дострокові вибори, дві провідні ультраправі сили країни почали переговори про можливе об'єднання для формування наступного уряду. Про це повідомляє Politico. Головна кандидатка на виборах до Європарламенту від ультраправої партії «Реконкіста» Маріон Марешаль зустрілася з Марін Ле Пен, і президентом "Національного об'єднання" Жорданом Барделлою, щоб обговорити потенційний альянс.

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Теги: Франсуа Олланд вибори Франція

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