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Вибухи в Криму, вибори до Європарламенту: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Вибухи в Криму, вибори до Європарламенту: головне за ніч
Після виборів до Європарламенту президент Франції розпустив парламент
фото: PAP

Проукраїнська партія перемагає на виборах до Європарламенту

Після виборів до Європарламенту президент Франції розпустив парламент, а премʼєр-міністр Бельгії йде у відставку. Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині. У Криму лунали вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 червня, щоб ви були в курсі подій.

Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині

Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію прикордонної Рижівки бійцями полку «Ахмат», опублікувавши відео в Telegram. На опублікованих кадрах показано бої, однак де саме вони відбуваються, невідомо. У кінці відео також видно вивіску з написом «Рижівська сільська рада» та «Рижівська сільська бібліотека».

Кадиров написав, що російські військовослужбовці нібито «провели тактичні дії та звільнили від ворога черговий населений пункт». За його словами, село захопили начебто лише за три дні, під час яких українські війська зазнали «значних втрат» і відступили.

Голова Білопільської громади Юрій Зарко спростував цю інформацію, заявивши у коментарі «Суспільному», що у Рижівці на Сумщині немає російських військ.

Урсула фон дер Ляєн прокоментувала результати виборів до Європарламенту

Президентка Єврокомісії відреагувала на перемогу Європейської народної партії, яка посіла перше місце за результатами виборів до Європейського парламенту (ЄП). Згідно з проміжним прогнозом, що базується на даних з 22 країн ЄС, ЄНП отримує у новому Європарламенті 189 мандатів.

Згідно з проміжним прогнозом, місця у Європарламенті нового скликання буде розподілено таким чином:

  • Європейська народна партія (EPP) – 189 місць.
  • Соціалісти і демократи (S&D) – 135.
  • Оновлення Європи (Renew Europe) – 83.
  • Європейські консерватори й реформісти (ECR) – 72.
  • Ідентичність і демократія (ID) – 58.
  • Зелені (Greens) – 53.
  • Ліві (The Left) – 35.
  • Неприєднані кандидати – 45.
  • Інші – 50.

«Сьогодні хороший день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори. Ми ‒ найсильніша партія, ми ‒ якір стабільності. Разом із іншими ми побудуємо бастіон проти крайнощів лівих і правих політиків. Ми їх зупинимо», ‒ наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вибухи в Криму

У ніч на 10 червня у кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Зокрема повідомлялося про звуки вибухів в Євпаторії, Красноперекопську, у Дажанкойському, Бахчисарайському та інших районах.

Очевидці повідомляють про роботу російської ППО біля села Воробйово Сакського району. У Красноперекопському районі мешканці нарахували вісім вибухів.

Також загарбники вчергове перекривали Кримський міст. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Президент Франції розпустив парламент

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що розпускає парламент країни – Національне зібрання – і призначає нові вибори. Перший тур виборів до парламенту відбудеться 30 червня, а другий – 7 липня. Таке рішення Макрон ухвалив на тлі результатів виборів до Європарламенту.

Згідно з результатами екзит-полів від Інституту Ifop, у Франції перемогла ультраправа партія проросійської Марін ЛеПен «Національне об'єднання» (33% голосів), а партія Макрона «Відродження» отримала друге місце (15%). 

Премʼєр Бельгії йде у відставку

Премʼєр-міністр Бельгії Александер де Кро після поразки своєї партії на виборах до Європарламенту заявив, що подасть у відставку в понеділок. Він визнав поразку своєї партії та привітав переможців виборів, консервативну партію N-VA, що дотримується ідеології фламандського націоналізму.

На національних виборах «Фламандська націоналістична партія» (N-VA) отримала понад 18%, а партія прем’єра, ліберальна Open VLD – менше 6%. У Бельгії одночасно з виборами до Європарламенту відбувалися національні парламентські вибори.

Україна здобувала відразу дві медалі в стрибках у висоту

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики відбулися змагання зі стрибків у висоту. Україну у фіналі представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. На етапі кваліфікації зупинилися інші дві українки – Юлія Левченко та Юлія Чумаченко.

Ярослава Магучіх здобула золоту нагороду з результатом 2.01 м. Інша українка Ірина Геращенко взяла планку на висоті 1.95 м. Це дозволило їй посісти третє місце. Друге місце посіла сербка Ангеліна Топич з результатом 1.97 м.

Теги: міністр вибори Європа партії Еммануель Макрон президент Кримський міст демократія Ярослава Магучіх парламент українка медалі

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