NYT показала повний текст мирної угоди з РФ 2022 року, яка не відбулася

Президент Реджеп Таїп Ердоган на відкритті українсько-російських переговорів у Стамбулі в березні 2022 року

Документи були надані українськими, російськими та європейськими джерелами і підтверджені як справжні

У The New York Time опублікували проєкт нереалізованого українсько-російського договору, який могли підписати у квітні 2022 року. Стало відомо, про що йшлося в договорі.

Зазначається, що документи були надані українськими, російськими та європейськими джерелами і підтверджені як справжні учасниками переговорів та іншими близькими до них людьми.

«Деякі аспекти цих документів уже спливали, але більша частина матеріалів раніше не розкривалася», – пише NYT.

Про що йшлося в тексті договору

Крим під анексією

У документі йдеться, що статус Криму мав бути визначений протягом 10 або 15 років, при цьому Україна обіцяла не намагатися повернути півострів силою.

Незалежність Л/ДНР

«Україна визнає незалежність Донецької народної республіки і Луганської народної республіки в адміністративних межах колишніх Донецької та Луганської областей України і у зв'язку з цим вносить комплексні зміни в національне законодавство», – пише видання.

Нейтральний статус

За договором Україна не повинна була вступати у військові союзи, а також розгортати військові бази і контингенти. Водночас країна могла вступити до ЄС.

«Сторони цього Договору поділяють розуміння того, що статус України як постійно нейтральної держави, з урахуванням положень цього Договору, сумісний з можливим членством України в Європейському союзі», – вказано у повідомленні.

Гарантії для України

Державами-гарантами мали стати Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль.

Попри це, щодо гарантій виникли серйозні різночитання.

Росія включила пункт, згідно з яким усі держави-гаранти, мали схвалити заходи у відповідь у разі нападу на Україну.

«Держави-гаранти і Україна погоджуються, що в разі збройного нападу на Україну кожна з держав-гарантів... на підставі рішення, погодженого всіма державами-гарантами, надасть... допомогу Україні, як постійно нейтральній державі, що зазнала нападу...», – мовиться в тексті договору.

Російська мова

Росія вимагала від України зробити російську мову офіційною.

«Україна протягом 30 (тридцяти) днів після підписання цього Договору повинна зняти всі обмеження на використання російської мови в будь-якій місцевості відповідно до Додатка 2».

Скасування санкцій

Країна-агресорка також забажала публічно закликає всі держави і міжнародні організації скасувати і надалі не запроваджувати будь-які та всі санкції і обмежувальні заходи, запроваджені від 2014 року проти Російської Федерації.

Денацифікація України

Україна мала визнати, що засуджує нацизм у всіх його проявах, і зобов'язувалася скасувати низку законів і нормативних актів (зокрема, щодо ролі ОУН-УПА і статусу їхніх ветеранів).

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.