Виборча авантюра Макрона викликає хаос і гнів у його партії – Bloomberg

Bloomberg: Депутати від партії Макрона відкрито ставлять під сумнів його рішення щодо виборів

Рішення президента Франції Еммануеля Макрона розпустити Національні збори та провести перевибори викликало невдоволення та хаос серед його оточення, зокрема, і у його партії «Відродження». Про це повідомило агентство Bloomberg.

«Законодавці та офіційні особи з партії «Відродження» 46-річного президента Мкрона досі намагалися прийти до згоди з планом про дострокові вибори. Дехто відреагував з люттю, інші намагалися зрозуміти політичну логіку, і багато хто був песимістично налаштований щодо своїх перспектив виграти анонсовані Макроном вибори», – йдеться у публікації.

Макрон вирішив ініціювати парламентські вибори, щоб повернути собі політичну ініціативу після того, як його партія зазнала повної поразки від ультраправого «Національного об'єднання» Марін Ле Пен на виборах до Європарламенту, які відбулися у неділю, 9 червня, зазначає агентство.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь та голова Національної асамблеї Яель Браун-Піве виступили проти цього рішення.

«Коли Макрон оголосив про своє рішення, у наших лавах були шок і гнів… Було таке відчуття, ніби він послав нас у битву, де ми приречені на поразку», – сказав депутат партії «Відродження» Крістоф Маріон.

На виборах до Європарламенту партія Марін Ле Пен отримала 31,8% голосів, партію Макрона «Відродження» підтримали лише 15,2% електорату. Після цього французький лідер заявив про розпуск Національних зборів та проведення дострокових парламентських виборів. Раніше цього дня Europe 1 з посиланням на джерело повідомило, що Макрон веде зі своїм оточенням дискусію щодо можливості відставки з посади президента у разі перемоги правих на парламентських виборах.

До слова, через день після того, як Емманюель Макрон оголосив дострокові вибори, дві провідні ультраправі сили країни почали переговори про можливе об'єднання для формування наступного уряду. Про це повідомляє Politico. Головна кандидатка на виборах до Європарламенту від ультраправої партії «Реконкіста» Маріон Марешаль зустрілася з Марін Ле Пен, і президентом "Національного об'єднання" Жорданом Барделлою, щоб обговорити потенційний альянс.