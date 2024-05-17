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«Між життям та смертю»: Орбан розповів про стан Фіцо після замаху

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Між життям та смертю»: Орбан розповів про стан Фіцо після замаху
Угорський політик: Вибори до Європарламенту разом із президентськими виборами у США «можуть визначити хід війни та миру в Європі»
фото з відкритих джерел

Орбан: Навіть якщо Фіцо одужає, він залишиться без роботи на декілька місяців у критичний момент напередодні виборів до Європарламенту

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п’ятницю, що його словацький колега Роберт Фіцо перебуває «між життям і смертю» після скоєного на нього замаху. Про це повідомляє Reuters.

«Ми молимося за прем’єр-міністра (Роберта Фіцо – ред.) і вболіваємо за Словаччину. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо знаходиться між життям і смертю», – заявив Орбан громадському радіо.

За словами Орбана, навіть якщо Фіцо одужає, він залишиться без роботи на кілька місяців у критичний момент напередодні виборів до Європарламенту. Угорський політик зауважив, що вибори до Європарламенту разом із президентськими виборами у США «можуть визначити хід війни та миру в Європі».

Віктор Орбан додав, що під час виборів «нам би дуже знадобився Роберт Фіцо і налаштована на мир Словаччина».

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. 

Стало відомо, що письменнику Юраю Цинтулі, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення. Поліція висунула обвинувачення нападнику в умисному вбивстві з помсти щодо особи, яку охороняють, на стадії замаху на вбивство. 

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Теги: поліція Віктор Орбан радіо Словаччина вибори міністр

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