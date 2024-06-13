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Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри
Під час спілкування із журналістами окупант повідомив, що він відбував тюремний термін і був мобілізований на війну
фото скріншот відео

Окупант потрапив у полон 23 травня в районі Авдіївки

Французький телеканал TF1info оприлюднив ексклюзивні кадри допиту полоненого російського солдата. Окупант розповів про методи ведення війни в Росії, його примусове залучення до армії. І розкрив, за його словами, реальний плачевний стан російських окупаційних військ.

Як зазначається, журналістам телеканалу вдалося поспілкуватися із російським воякою, який потрапив у полон 23 травня в районі Авдіївки, у схованці українських спецслужб.

«Це рідкісні кадри, які ви можете побачити на відео. Інтерв’ю з російським солдатом, який воював на фронті в Україні», – йдеться у повідомленні.

Під час спілкування із журналістами загарбник повідомив, що він відбував тюремний термін і був мобілізований на війну. Також він сказав, що представники міліції просто ловлять людей на вулиці і мобілізовують на війну. Полонений повідомив, що російська влада вкладає в голови простих росіян, що в Україні панує нацизм, і людям там важко жити, тому  росіяни рятують українців від нього. Така пропаганда постійно транслюється на російському ТБ.

Полонений розвінчав міф про те, що у росіян великі запаси озброєння. Він визнав, що ресурс російської  армії закінчується, як і люди, армія перебуває не в найкращому стані. Загарбник визнав і великі втрати, зокрема, що були такі дні, коли вони втрачали в боях по 60 людей і що їх використовували як гарматне м'ясо, просто кидали на штурми.   

«Вони (російська влада – «Главком») відправляють на війну, як в моєму випадку, ув’язнених. Вони думають, що тут всі інакше, але фінал лише один», – сказав полонений росіянин. 

Телеканал також додає, що  розмову із полоненим було записано там, де окупаційна армія просунулася на 20 км за 3 місяці. 

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.

Раніше українські прикордонники взяли в полон мешканця Луганської області, якого мобілізували російські окупанти.

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Теги: Франція полон допит

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