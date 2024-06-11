Ультраправі партії Франції планують об'єднатися, щоб здолати Макрона

Головна кандидатка на виборах до Європарламенту від ультраправої партії «Реконкіста» Маріон Марешаль хоче альянсу з партією «Національного об'єднання»

Через день після того, як президент Франції Емманюель Макрон оголосив дострокові вибори, дві провідні ультраправі сили країни проводять переговори про можливе об'єднання для формування наступного уряду. Про це повідомляє Politico.

Головна кандидатка на виборах до Європарламенту від ультраправої партії «Реконкіста» Маріон Марешаль в понеділок, 10 червня, зустрілася з де-факто лідеркою «Національного об'єднання» Марін Ле Пен, і президентом цієї партії Жорданом Барделлою, щоб обговорити потенційний альянс.

Як зазначає видання, Марешаль, яка колись була депутаткою парламенту від «Національного об'єднання», та яка є онукою засновника партії Жан-Марі Ле Пена, напередодні президентських перегонів 2022 року відійшла від своєї тітки Марін Ле Пен, щоб приєднатися до лав «Реконкісти». Цю партію заснував відомий радикальними правими та проросійськими поглядами журналіст та аналітик Ерік Земмур. Хоча її партія набагато менша за «Національне об'єднання» і на виборах ледь подолала 5% поріг, необхідний у Франції для обрання депутатів Європарламенту, її прихильники цілком можуть мати вирішальне значення в конкурентній боротьбі на національному рівні.

Зокрема, Марешаль наполягала на тому, щоб її нова партія об'єдналася зі старою. «Національний табір здобув історичну перемогу. Враховуючи серйозність ситуації для нашої країни, я дуже хотіла зустрітися з Марін Ле Пен і Жорданом Барделлою, щоб скористатися можливістю створити урядову коаліцію», – заявила Марешаль.

У телевізійному інтерв'ю після зустрічі Ле Пен сказала, що зустрінеться з низкою політичних лідерів, щоб «створити більшість», не уточнивши, чи досягла вона домовленості зі своєю племінницею. Ле Пен також зазначила, що «Національне об'єднання» буде готове утриматися від висування кандидатів проти депутатів від консервативної партії «Республіканці», якщо вони досягнуть угоди з її партією.

Хоча Марешаль чітко заявляє про своє прагнення до єдності, залишається неясним, чи підтримує її президент і засновник партії Земмур.

Припускаючи, що між двома найвидатнішими особистостями в «Реконкісті» існує розкол, Барделла високо оцінив «конструктивну позицію» Марешаль «на відміну від Еріка Земмура». У неділю Земмур закликав до створення «найбільшої правої коаліції», не називаючи конкретно «Національне об'єднання» як потенційного партнера.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що розпускає парламент країни – Національне зібрання – і призначає нові вибори.

Як повідомлялося, Європейська народна партія (ЄНП) отримає найбільшу кількість мандатів у новому складі Європейського Парламенту.