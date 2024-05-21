Через 50 днів, згідно з конституцією Ісламської Республіки Іран, мають пройти позачергові президентські вибори

Смерть президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув внаслідок катастрофи гелікоптера, може означати початок нового етапу розвитку політичної ситуації в Ірані. Однак те, що в Ірані пішов з життя один ісламістський фанатик, не означає, що його не замінить інший такий же фанатик. Хоча не можна виключати, що смерть президента Ібрагіма Раїсі може змінити в Ірані все.

Очевидно, що його зовсім по-різному будуть згадувати у мусульманському і західному світі. Частина мусульман, не дивлячись ні на що, вважатиме Ібрагіма Раїсі чуйною, миролюбною і глибоко віруючою людиною. А от в Україні та Ізраїлі будуть пам’ятати його зовсім інакше.

Українці ніколи не забудуть вкладу Раїсі і очолюваного ним формально Ірану у війну Росії в Україні. Коли постійне постачання іранцями смертоносних дронів «Шахед», допомогло їхнім союзникам у Москві знищувати у містах і селах мирні об’єкти інфраструктури. По-суті, Іран опосередковано теж бере участь у російсько-українській війні, хоча у Тегерані постійно роблять вигляд, що вони тут ні при чому.

Так само і в Ізраїлі завжди пам’ятатимуть, що саме під час президенства Ібрагіма Раїсі відбулася страшна трагедія 7 жовтня 2023 року і те, що, 14 квітня 2024 року, по ізраїльській території було запущено понад 300 ракет з території Ірану.

Можна не сумніватися, що найближчим часом у російських ЗМІ з’являться статті, автори яких будуть «аргументовано» доводити, що падіння гелікоптера, де перебував Ібрагім Раїсі, це не яка не випадковість. І що за цією катастрофою явно прослідковується українській слід. Бо це, мовляв, помста українців президенту Ірану за те, що він підключився до боротьби Росії з «нацистами» в Україні.

Адже ми чудово знаємо, як путінський режим використовує будь-яку можливість, щоб черговий раз спробувати оббрехати Україну в очах світової громадськості. Так само хтось із московських «експертів», побачить у падінні гелікоптера і «ізраїльський слід», наполягаючи на тому, що Ізраїль вже не вперше знищує таким чином високопоставлених осіб в Ісламській Республіці Іран.

Але хай там що, президент Ібрагім Раїсі не був першою особою в Ірані. Всі важливі питання вирішував аятолла Хаменеї. Але тут є одна важлива деталь. Хаменеї, якому має виповнитися 85 років, планував поставити на своє місце саме Ібрагіма Раїсі. Він дуже розраховував на те, що йому вдасться плавно передати важелі правління Раїсі, коли для нього настане відповідний час.

Тепер же все. У аятолли Хаменеї наступника немає, але питання з передачею влади стає куди більш гострим, ніж до смерті Ібрагіма Раїсі. Крім того, на колишнього президента Ірану було зав’язано багато політичних еліт та поточних питань, які нині доведеться вирішувати самому аятоллі Хаменеї. І це потрібно буде робити дуже швидко.

Варто пригадати, що в Ірані масові протести проти засилля режиму ісламістів відбувалися досить регулярно. Не дивлячись на те, що їх вдавалося придушувати жорстокими силовими методами, народне невдоволення нікуди не поділося.

Таким чином для аятолли Хаменеї і його найближчого оточення питанням номер один найближчими днями стане, як утримати ситуацію під своїм контролем. Адже не можна виключати того, що в Ірані, де на сьогодні більшість населення становить молодь, яка, у своїй більшості, не згодна з обмеженнями на свободу слова, не сприймає теократичну владу режиму аятолл, і так само обов’язкове носіння для жінок хіджабу в Ірані, почнуться масові заворушення.

Тепер іранські жінки можуть тихо радіти, що впав один зі стовпів репресивного ісламського режиму. Можливо потрібен ще один гелікоптер для аятолли Хаменеї, його найближчих мулл і охорони, щоб з’явився шанс на зміну влади в Ірані?

Не дивлячись на те, що це зараз може виглядати, як дещо перебільшені сподівання, але за усіма ознаками в Ірані нарешті з’явився реальний шанс на початок Демократичної антиклерикальної революції. І хай там як, Іран тепер явно стоїть на порозі великих змін. Змін, передумов до яких ще ніколи не було від часу Ісламської революції 1979 року.

Ці зміни можуть стати куди більш масштабними, ніж тоді, якби раптово помер сам аятолла Хаменеї. Адже кончина президента Ісламської Республіки Іран Ібрагіма Раїсі здатна спричинити величезний безлад у вищих ешелонах іранського вищого керівництва, оскільки нові претенденти будуть боротися за владу. І можливо станеться так, що до влади не прийде ще один релігійний маніяк, який знову зробить злочином в Ірані бути незалежною, розумною і красивою жінкою.

Можна спрогнозувати, що найактуальнішим питанням для аятолли Хаменеї та першого віцепрезидента країни Мохаммада Мохбера, який після смерті Ібрагіма Раїсі тимчасово виконуватиме обов’язки президента Ірану, стане утримати ситуацію у країні під своїм контролем.

Через 50 днів, згідно з конституцією Ісламської Республіки Іран, мають пройти позачергові президентські вибори. І це саме той час, коли в іранців з’явиться шанс змінити режим мулл, який за 45 років свого правління перетворив країну на світову державу-парію.

Після аварії гелікоптера з президентом Ірану Раїсі будуть висуватися багато версій цієї події, і це зрозуміло. Проте однією з найбільш вірогідних, якщо це не була, звісно, помилка пілота і екіпажу президентського гвинтокрила, є та, що деякі впливові члени правлячого класу Ірану незадоволенні тим, що дії аятолли Хаменеї і підлеглого йому президента Ібрагіма Раїсі вели до втягування країни на шлях війни.

Якщо це так, то це були випереджаючі дії іранського істеблішменту, які націлені на уникнення прямого зіткнення Ірану зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, і на припинення масованої допомоги Росії у її війні в Україні. Так це, чи ні ми зможемо побачити найближчим часом, адже нині Іран переткнув ту межу, за якою можливі тектонічні зміни в його міжнародній і внутрішній політиці.