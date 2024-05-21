Головна Думки вголос Віктор Каспрук
search button user button menu button
Віктор Каспрук Політолог, політичний аналітик, журналіст-міжнародник

Смерть президента Ібрагіма Раїсі може змінити в Ірані все

glavcom.ua
Президент Ібрагім Раїсі не був першою особою в Ірані
фото з відкритих джерел

Через 50 днів, згідно з конституцією Ісламської Республіки Іран, мають пройти позачергові президентські вибори

Смерть президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув внаслідок катастрофи гелікоптера, може означати початок нового етапу розвитку політичної ситуації в Ірані. Однак те, що в Ірані пішов з життя один ісламістський фанатик, не означає, що його не замінить інший такий же фанатик. Хоча не можна виключати, що смерть президента Ібрагіма Раїсі може змінити в Ірані все.

Очевидно, що його зовсім по-різному будуть згадувати у мусульманському і західному світі. Частина мусульман, не дивлячись ні на що, вважатиме Ібрагіма Раїсі чуйною, миролюбною і глибоко віруючою людиною. А от в Україні та Ізраїлі будуть пам’ятати його зовсім інакше.

Українці ніколи не забудуть вкладу Раїсі і очолюваного ним формально Ірану у війну Росії в Україні. Коли постійне постачання іранцями смертоносних дронів «Шахед», допомогло їхнім союзникам у Москві знищувати у містах і селах мирні об’єкти інфраструктури. По-суті, Іран опосередковано теж бере участь у російсько-українській війні, хоча у Тегерані постійно роблять вигляд, що вони тут ні при чому.

Так само і в Ізраїлі завжди пам’ятатимуть, що саме під час президенства Ібрагіма Раїсі відбулася страшна трагедія 7 жовтня 2023 року і те, що, 14 квітня 2024 року, по ізраїльській території було запущено понад 300 ракет з території Ірану.

Можна не сумніватися, що найближчим часом у російських ЗМІ з’являться статті, автори яких будуть «аргументовано» доводити, що падіння гелікоптера, де перебував Ібрагім Раїсі, це не яка не випадковість. І що за цією катастрофою явно прослідковується українській слід. Бо це, мовляв, помста українців президенту Ірану за те, що він підключився до боротьби Росії з «нацистами» в Україні.

Адже ми чудово знаємо, як путінський режим використовує будь-яку можливість, щоб черговий раз спробувати оббрехати Україну в очах світової громадськості. Так само хтось із московських «експертів», побачить у падінні гелікоптера і «ізраїльський слід», наполягаючи на тому, що Ізраїль вже не вперше знищує таким чином високопоставлених осіб в Ісламській Республіці Іран.

Але хай там що, президент Ібрагім Раїсі не був першою особою в Ірані. Всі важливі питання вирішував аятолла Хаменеї. Але тут є одна важлива деталь. Хаменеї, якому має виповнитися 85 років, планував поставити на своє місце саме Ібрагіма Раїсі. Він дуже розраховував на те, що йому вдасться плавно передати важелі правління Раїсі, коли для нього настане відповідний час.

Тепер же все. У аятолли Хаменеї наступника немає, але питання з передачею влади стає куди більш гострим, ніж до смерті Ібрагіма Раїсі. Крім того, на колишнього президента Ірану було зав’язано багато політичних еліт та поточних питань, які нині доведеться вирішувати самому аятоллі Хаменеї. І це потрібно буде робити дуже швидко.

Варто пригадати, що в Ірані масові протести проти засилля режиму ісламістів відбувалися досить регулярно. Не дивлячись на те, що їх вдавалося придушувати жорстокими силовими методами, народне невдоволення нікуди не поділося.

Таким чином для аятолли Хаменеї і його найближчого оточення питанням номер один найближчими днями стане, як утримати ситуацію під своїм контролем. Адже не можна виключати того, що в Ірані, де на сьогодні більшість населення становить молодь, яка, у своїй більшості, не згодна з обмеженнями на свободу слова, не сприймає теократичну владу режиму аятолл, і так само обов’язкове носіння для жінок хіджабу в Ірані, почнуться масові заворушення.

Тепер іранські жінки можуть тихо радіти, що впав один зі стовпів репресивного ісламського режиму. Можливо потрібен ще один гелікоптер для аятолли Хаменеї, його найближчих мулл і охорони, щоб з’явився шанс на зміну влади в Ірані?

Не дивлячись на те, що це зараз може виглядати, як дещо перебільшені сподівання, але за усіма ознаками в Ірані нарешті з’явився реальний шанс на початок Демократичної антиклерикальної революції. І хай там як, Іран тепер явно стоїть на порозі великих змін. Змін, передумов до яких ще ніколи не було від часу Ісламської революції 1979 року.

Ці зміни можуть стати куди більш масштабними, ніж тоді, якби раптово помер сам аятолла Хаменеї. Адже кончина президента Ісламської Республіки Іран Ібрагіма Раїсі здатна спричинити величезний безлад у вищих ешелонах іранського вищого керівництва, оскільки нові претенденти будуть боротися за владу. І можливо станеться так, що до влади не прийде ще один релігійний маніяк, який знову зробить злочином в Ірані бути незалежною, розумною і красивою жінкою.

Можна спрогнозувати, що найактуальнішим питанням для аятолли Хаменеї та першого віцепрезидента країни Мохаммада Мохбера, який після смерті Ібрагіма Раїсі тимчасово виконуватиме обов’язки президента Ірану, стане утримати ситуацію у країні під своїм контролем.

Через 50 днів, згідно з конституцією Ісламської Республіки Іран, мають пройти позачергові президентські вибори. І це саме той час, коли в іранців з’явиться шанс змінити режим мулл, який за 45 років свого правління перетворив країну на світову державу-парію.

Після аварії гелікоптера з президентом Ірану Раїсі будуть висуватися багато версій цієї події, і це зрозуміло. Проте однією з найбільш вірогідних, якщо це не була, звісно, помилка пілота і екіпажу президентського гвинтокрила, є та, що деякі впливові члени правлячого класу Ірану незадоволенні тим, що дії аятолли Хаменеї і підлеглого йому президента Ібрагіма Раїсі вели до втягування країни на шлях війни.

Якщо це так, то це були випереджаючі дії іранського істеблішменту, які націлені на уникнення прямого зіткнення Ірану зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, і на припинення масованої допомоги Росії у її війні в Україні. Так це, чи ні ми зможемо побачити найближчим часом, адже нині Іран переткнув ту межу, за якою можливі тектонічні зміни в його міжнародній і внутрішній політиці.

Читайте також: 

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори Іран війна населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приєднання України до НАТО невідворотне – просто воно поки що не вчасне
Що визначатиме час приєднання України до НАТО
30 квiтня, 13:57
В Європі розпочато нову еру у відносинах з Росією
Зміна парадигми. Європа відкидає страх та готова до рішучих дій проти Росії
9 травня, 10:10
Кремль заблокував внутрішній доступ до сайту французької неурядової організації «Репортери без кордонів» (RSF)
Кремль заблокував сайти, які публікують інформацію про війну Росії в Україні – ISW
22 квiтня, 06:32
«Ніколи не забуду перші втрати в батальйоні», – Михайлюта
Фагот розповів, як психологічно відновлюється після боїв
30 квiтня, 10:12
«Метінвест» регулярно відстежує тенденції на ринку оплати праці та показники інфляції, та підвищує доходи співробітників, попри всі виклики воєнного часу
Україну чекає подальша фемінізація чоловічих професій – директорка зі сталого розвитку «Метінвесту»
6 травня, 11:45
Сили Оборони ведуть у Бердичах ар'єргардні бої
Росіяни захопили село Бердичі на Донеччині – DeepState
27 квiтня, 21:13
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
11 травня, 06:27
Росіяни найбільше атакують Вовчанськ на Харківщині
F-16 для України, загострення на Харківщині. Головне за 12 травня
12 травня, 21:17
Надія Войцишин загинула 27 березня 2024 року у районі н.п. Тарасівка Запорізької області.
Мріяла про гучне весілля після перемоги, але не судилося. Згадаймо Надію Войцишин
Сьогодні, 09:00

Віктор Каспрук

Смерть президента Ібрагіма Раїсі може змінити в Ірані все
Смерть президента Ібрагіма Раїсі може змінити в Ірані все
Росія погрожує Заходу. Путіна потрібно зупинити в Україні
Росія погрожує Заходу. Путіна потрібно зупинити в Україні
Орбан бореться за знищення Української держави
Орбан бореться за знищення Української держави
Остання глава путінського режиму
Остання глава путінського режиму
Лукашенко: кілька сценаріїв кінця «останнього диктатора Європи»
Лукашенко: кілька сценаріїв кінця «останнього диктатора Європи»
Чи стане Китай останнім спасінням для Путіна?
Чи стане Китай останнім спасінням для Путіна?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
ТЦК втратить каральну функцію? У Раді з’явився несподіваний законопроєкт
25K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)
21K
Податок на бездітність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
17K
НПЗ і аеродроми. Чому плачуть російські «воєнкори»
12K
Олігарх Новинський взяв участь у освяченні російського храму на Кіпрі
8907
Усім народжувати по троє дітей. Нардеп пояснив скандальний законопроєкт

Новини

ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
Сьогодні, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua