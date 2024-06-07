Президент Франції підтвердив участь у Глобальному саміті миру
Макрон сподівається, що на Глобальному саміті буде окреслене підґрунтя дострокового миру
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру та назвав його «важливим етапом для дострокового миру». Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.
«Я буду у Швейцарії, я приїду в Україну. Я вважаю, що Саміт, який відбудеться у Швейцарії, буде важливим етапом, щоб вибудувати достроковий мир. Сподіваюся, що участь буде якомога ширшою», – зауважив Макрон.
Президент Франції сподівається, що на Глобальному саміті буде окреслене підґрунтя дострокового миру, продовольчої та ядерної безпеки.
«Щоб ми змогли чітко визначити цей процес у часі, чітко зрозуміти подальші етапи», – наголосив Еммануель Макрон.
Нагадаємо, глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії. Участь у саміті підтвердили понад 100 країн і міжнародних організацій.
Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.
Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.
До слова, Швейцарська народна партія (SVP), яка має найбільше представництво в парламенті, закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру. У заяві на сайті SVP йдеться, що відсутність країни-агресорки шкодить нейтральному статусу держави. На думку представників партії, її нейтралітет «більше не визнається всіма сторонами конфлікту» з огляду на відмову Росії брати участь у мирній конференції.
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