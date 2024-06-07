Президент Франції підтвердив участь у Глобальному саміті миру

Макрон висловив сподівання, що на Саміті буде окреслене підґрунтя продовольчої та ядерної безпеки

Макрон сподівається, що на Глобальному саміті буде окреслене підґрунтя дострокового миру

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру та назвав його «важливим етапом для дострокового миру». Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

«Я буду у Швейцарії, я приїду в Україну. Я вважаю, що Саміт, який відбудеться у Швейцарії, буде важливим етапом, щоб вибудувати достроковий мир. Сподіваюся, що участь буде якомога ширшою», – зауважив Макрон.

Президент Франції сподівається, що на Глобальному саміті буде окреслене підґрунтя дострокового миру, продовольчої та ядерної безпеки.

«Щоб ми змогли чітко визначити цей процес у часі, чітко зрозуміти подальші етапи», – наголосив Еммануель Макрон.

Нагадаємо, глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії. Участь у саміті підтвердили понад 100 країн і міжнародних організацій.

Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

До слова, Швейцарська народна партія (SVP), яка має найбільше представництво в парламенті, закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру. У заяві на сайті SVP йдеться, що відсутність країни-агресорки шкодить нейтральному статусу держави. На думку представників партії, її нейтралітет «більше не визнається всіма сторонами конфлікту» з огляду на відмову Росії брати участь у мирній конференції.