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В Ірані обрано дату виборів нового президента

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Ірані обрано дату виборів нового президента
Вивчивши терміни виборчого процесу, очільники гілок влади визначили дату проведення виборів
фото: IRNA

Реєстрація кандидатів розпочнеться вже 30 травня

Позачергові президентські вибори в Ірані відбудуться 28 червня. Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA.

«Вивчивши терміни виборчого процесу, очільники гілок влади визначили 28 червня як дату проведення виборів для визначення нового президента», – йдеться у повідомленні.

Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії – з 12 по 27 червня.

Конституція Ісламської Республіки Іран передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів та підготовку до президентських виборів.

Нагадаємо, уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота.

Аварія сталася, коли президент і його оточення поверталися з регіону Хода Афарін у північно-західній провінції Ірану Східний Азарбайджан після відкриття дамби на спільному кордоні з Азербайджанською Республікою.

В авіакатастрофі загинули президент Раїсі, міністр закордонних справ Амірабдоллахян, лідер п'ятничної молитви в Тебрізі аятола Мохаммад Алі аль-Хашем, губернатор Східного Азарбайджану Малек Рахматі, а також члени президентської охорони і екіпажу літака. Уламки гелікоптера були знайдені рятувальниками рано вранці в понеділок.

Внаслідок загибелі Ібрагіма Раїсі виконуватиме обов'язки президента Ірану перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер. Відповідно до конституції держави впродовж 50 днів мають відбутися позачергові президентські вибори.

Як повідомлялося, президент Ірану Ібрахім Раїсі та глава МЗС ісламської республіки Хосейн Амір Абдоллахіян летіли гвинтокрилом Bell 212. Саме це повітряне судно, вироблене в США, розбилося на північному заході Ірану неподалік кордону з Азербайджаном.

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Теги: вибори Іран

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