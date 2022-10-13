Ердоган вдруге примусив Путіна чекати на зустріч із ним (відео)

Путін перечитував перед зустріччю промову з папірця

Глава Туреччини Реджеп Ердоган вже вдруге примусив понервувати російського диктатора Володимира Путіна. Ердоган з’явився із запізненням на зустріч із Путіним на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані (Казахстан). Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Щоправда, кремлівські журналісти подаються інформацію таким чином, ніби це не Ердоган примусив чекати російського диктатора, а Путін сам прийшов на зустріч раніше. «На зустріч з Ердоганом Путін прийшов раніше. Ще раз переглянув промову», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, у серпні переговори між президентами Туреччини та Росії Реджепом Ердоганом та Володимиром Путіним розпочалися з невеликою затримкою, що змусило російського диктатора занервувати.

Як раніше повідомлялося. також на саміті в Астані Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані примусив російського диктатора чекати на зустріч.