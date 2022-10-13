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Ердоган вдруге примусив Путіна чекати на зустріч із ним (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ердоган вдруге примусив Путіна чекати на зустріч із ним (відео)
фото скріншот відео

Путін перечитував перед зустріччю промову з папірця 

Глава Туреччини Реджеп Ердоган вже вдруге примусив понервувати російського диктатора Володимира Путіна. Ердоган з’явився із запізненням на зустріч із Путіним на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані (Казахстан). Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Щоправда, кремлівські журналісти подаються інформацію таким чином, ніби це не Ердоган примусив чекати російського диктатора, а Путін сам прийшов на зустріч раніше. «На зустріч з Ердоганом Путін прийшов раніше. Ще раз переглянув промову», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, у серпні переговори між президентами Туреччини та Росії Реджепом Ердоганом та Володимиром Путіним розпочалися з невеликою затримкою, що змусило російського диктатора занервувати.

Як раніше повідомлялося. також на саміті в Астані Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані примусив російського диктатора чекати на зустріч.

Читайте також: «Гра в очікування». Соцмережі висміяли Путіна перед зустріччю з Ердоганом
Теги: Туреччина путін Реджеп Таїп Ердоган Казахстан відео переговори

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