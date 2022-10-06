Історичні фото: Ердоган, Алієв та Пашинян зустрілися у Празі

Президент Туреччини, президент Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії разом взяли участь у саміті Європейської політичної спільноти

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрілися у Празі на полях саміту Європейського політичного співтовариства, повідомив турецький телеканал A Haber.

Подробиці зустрічі не уточнюються.

У такій компанії політики зустрілися вперше. Як відомо, між Вірменією та Азербайджаном існує немало розбіжностей і нещодавно загострилося військове протистояння. Свої інтереси у регіоні має і Туреччина.

У турецького лідера також плануються окремі зустрічі з Пашиняном та Алієвим.

Зазначимо, що вже відбулася зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва із президентом Ради Європейського Союзу Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні.

Згодом у Вірменії відбулися мітинги з вимогами, щоб країна вийшла з організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) після рішення ОДКБ не направляти війська до Вірменії, в якої загострився військовий конфлікт з Азербайджаном. Громадяни Вірменії звинувачували російську владу у ненадійності як союзника.

Зазначимо, до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Остання спільна операція в рамках цієї організації проходила на початку року в Казахстані. Країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну.